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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 890 из 891«1...888889890891»
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
532
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.04.22 - 23:06
#13336
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Цитата:
elektron:
Это вы опять про США?

Они везде. Только заметили.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17097
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.04.22 - 23:06
#13337
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Цитата:
YESNO:
Я про то что они сделали со страной.


кто они?
с какой страной?
про пчел опять будете говорить?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
532
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.04.22 - 23:08
#13338
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Цитата:
alex_60:
про пчел опять будете говорить

Нет по другому напишу.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.04.22 - 23:08
#13339
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Цитата:
YESNO:
При чем здесь демократия.

Ну а чем лозунг - Земля крестьянам, Фабрики рабочим, не так демократичен? :lol: Цитата:
YESNO:
Не надо про Америку.

Ну не надо так не надо. Хотя та ещё тема....

[Исправлено: elektron, 22.04.2022 - 18:11]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.04.22 - 23:09
#13340
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Цитата:
YESNO:
Они везде. Только заметили.

Надеюсь скоро не так "везде" будут. :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17097
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.04.22 - 23:09
#13341
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Цитата:
YESNO:
Они везде.


везде.
Вьетнам, Афганистан, Югославия, Иран, Ирак, Сирия, Египет...
список длинный..
уничтожение государств и народов.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1194
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.04.22 - 23:15
#13342
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Цитата:
alex_60: кто хочет просто пообщаться, пишет всякую фигню во флуде.

А в других темах не пишут фигни? Только во флуде?
Спрашиваю спокойно одного пользователя об его интересах, и мне рот затыкает другой пользователь.
Фигня какая-то получается.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.04.22 - 23:18
#13343
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Цитата:
serg kost:
Спрашиваю спокойно одного пользователя об его интересах, и мне рот затыкает другой пользователь. Фигня какая-то получается.

Такого у нас не может быть :lol: Скиньте в личку, если не затруднит, тоже интересно.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17097
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.04.22 - 23:34
#13344
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Цитата:
elektron:
Такого у нас не может быть


однозначно.
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1066
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.04.22 - 23:37
#13345
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
532
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.04.22 - 23:45
#13346
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Цитата:
elektron:
Ну а чем лозунг - Земля крестьянам, Фабрики рабочим, не так демократичен?

Давайте попозже продолжим.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
532
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.04.22 - 23:49
#13347
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Ногу Свело. Поколение Z

Не Zombi

Про демократию он так для связки слов я думаю

[Исправлено: YESNO, 22.04.2022 - 23:50]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.04.22 - 23:55
#13348
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Цитата:
YESNO:
Ногу Свело. Поколение Z

Не очень нравятся, те кого так колбасит. Разве Сукачёв. Ну так это другое. ;-)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1194
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.04.22 - 23:55
#13349
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Цитата:
elektron:
Такого у нас не может быть

"Никогда такого не было, и вот опять..."
Цитата:
Индонезия запретит экспорт пальмового масла с 28 апреля


Цитата:
Судовое топливо в Европе заканчивается. Цены бьют рекорды


Цитата:
Американские супермаркеты вынуждены прятать мясо, чтобы его не крали


“Из-за большого количества краж мы больше не можем выкладывать стейки на полку. Пожалуйста, обратитесь к сотрудникам, если есть потребность. Спасибо. Извините за причиненные неудобства”.



[Исправлено: serg kost, 22.04.2022 - 23:59]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.04.22 - 00:07
#13350
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Цитата:
serg kost:
"Никогда такого не было, и вот опять..."

Ну а где и кто Вам рот "затыкал"? Тема не раскрыта до конца.
Вы про "уважаемого" из США?
ПС - Так после того, чего он тут понаписал, он тут больше ни для кого не "уважаем", кроме редакции.

[Исправлено: elektron, 22.04.2022 - 19:13]
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