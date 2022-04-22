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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.04.22 - 23:06
Цитата:
Они везде. Только заметили.
elektron:
Это вы опять про США?
Это вы опять про США?
Они везде. Только заметили.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.04.22 - 23:06
Цитата:
кто они?
с какой страной?
про пчел опять будете говорить?
YESNO:
Я про то что они сделали со страной.
Я про то что они сделали со страной.
кто они?
с какой страной?
про пчел опять будете говорить?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.04.22 - 23:08
Цитата:
Нет по другому напишу.
alex_60:
про пчел опять будете говорить
про пчел опять будете говорить
Нет по другому напишу.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 9238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.04.22 - 23:08
Цитата:
Ну а чем лозунг - Земля крестьянам, Фабрики рабочим, не так демократичен? Цитата:
Ну не надо так не надо. Хотя та ещё тема....
[Исправлено: elektron, 22.04.2022 - 18:11]
YESNO:
При чем здесь демократия.
При чем здесь демократия.
Ну а чем лозунг - Земля крестьянам, Фабрики рабочим, не так демократичен? Цитата:
YESNO:
Не надо про Америку.
Не надо про Америку.
Ну не надо так не надо. Хотя та ещё тема....
[Исправлено: elektron, 22.04.2022 - 18:11]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.04.22 - 23:09
Цитата:
Надеюсь скоро не так "везде" будут.
YESNO:
Они везде. Только заметили.
Они везде. Только заметили.
Надеюсь скоро не так "везде" будут.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.04.22 - 23:09
Цитата:
везде.
Вьетнам, Афганистан, Югославия, Иран, Ирак, Сирия, Египет...
список длинный..
уничтожение государств и народов.
YESNO:
Они везде.
Они везде.
везде.
Вьетнам, Афганистан, Югославия, Иран, Ирак, Сирия, Египет...
список длинный..
уничтожение государств и народов.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1194
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.04.22 - 23:15
Цитата:
А в других темах не пишут фигни? Только во флуде?
Спрашиваю спокойно одного пользователя об его интересах, и мне рот затыкает другой пользователь.
Фигня какая-то получается.
alex_60: кто хочет просто пообщаться, пишет всякую фигню во флуде.
А в других темах не пишут фигни? Только во флуде?
Спрашиваю спокойно одного пользователя об его интересах, и мне рот затыкает другой пользователь.
Фигня какая-то получается.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.04.22 - 23:18
Цитата:
Такого у нас не может быть Скиньте в личку, если не затруднит, тоже интересно.
serg kost:
Спрашиваю спокойно одного пользователя об его интересах, и мне рот затыкает другой пользователь. Фигня какая-то получается.
Спрашиваю спокойно одного пользователя об его интересах, и мне рот затыкает другой пользователь. Фигня какая-то получается.
Такого у нас не может быть Скиньте в личку, если не затруднит, тоже интересно.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.04.22 - 23:34
Цитата:
однозначно.
elektron:
Такого у нас не может быть
Такого у нас не может быть
однозначно.
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
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- Сообщений:
- 1066
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.04.22 - 23:37
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.04.22 - 23:45
Цитата:
Давайте попозже продолжим.
elektron:
Ну а чем лозунг - Земля крестьянам, Фабрики рабочим, не так демократичен?
Ну а чем лозунг - Земля крестьянам, Фабрики рабочим, не так демократичен?
Давайте попозже продолжим.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.04.22 - 23:49
Не Zombi
Про демократию он так для связки слов я думаю
[Исправлено: YESNO, 22.04.2022 - 23:50]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.04.22 - 23:55
Цитата:
Не очень нравятся, те кого так колбасит. Разве Сукачёв. Ну так это другое.
YESNO:
Ногу Свело. Поколение Z
Ногу Свело. Поколение Z
Не очень нравятся, те кого так колбасит. Разве Сукачёв. Ну так это другое.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1194
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.04.22 - 23:55
Цитата:
"Никогда такого не было, и вот опять..."
Цитата:
Цитата:
Цитата:
“Из-за большого количества краж мы больше не можем выкладывать стейки на полку. Пожалуйста, обратитесь к сотрудникам, если есть потребность. Спасибо. Извините за причиненные неудобства”.
[Исправлено: serg kost, 22.04.2022 - 23:59]
elektron:
Такого у нас не может быть
Такого у нас не может быть
"Никогда такого не было, и вот опять..."
Цитата:
Индонезия запретит экспорт пальмового масла с 28 апреля
Цитата:
Судовое топливо в Европе заканчивается. Цены бьют рекорды
Цитата:
Американские супермаркеты вынуждены прятать мясо, чтобы его не крали
“Из-за большого количества краж мы больше не можем выкладывать стейки на полку. Пожалуйста, обратитесь к сотрудникам, если есть потребность. Спасибо. Извините за причиненные неудобства”.
[Исправлено: serg kost, 22.04.2022 - 23:59]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.04.22 - 00:07
Цитата:
Ну а где и кто Вам рот "затыкал"? Тема не раскрыта до конца.
Вы про "уважаемого" из США?
ПС - Так после того, чего он тут понаписал, он тут больше ни для кого не "уважаем", кроме редакции.
[Исправлено: elektron, 22.04.2022 - 19:13]
serg kost:
"Никогда такого не было, и вот опять..."
"Никогда такого не было, и вот опять..."
Ну а где и кто Вам рот "затыкал"? Тема не раскрыта до конца.
Вы про "уважаемого" из США?
ПС - Так после того, чего он тут понаписал, он тут больше ни для кого не "уважаем", кроме редакции.
[Исправлено: elektron, 22.04.2022 - 19:13]
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