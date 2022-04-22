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≡ Казахстанцы смогут получить ЭЦП с помощью камеры смартфона
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44061
Казахстанцы смогут получить ЭЦП с помощью камеры смартфона
Отправлено: 22.04.22 - 18:48
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С 23 апреля видеопроверка Digital ID для получения электронной цифровой подписи (ЭЦП) на портале eGov.kz будет доступна без необходимости подключения камеры на компьютере.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15210
Re: Казахстанцы смогут получить ЭЦП с помощью камеры смартфона
Отправлено: 22.04.22 - 18:48
#1
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У меня жена летом 20-го года так заносила свой телефон в базу мобильных граждан. Почему это сейчас новостью стало?
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