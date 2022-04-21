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≡ В радиусе километра от места вырубки
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44061
В радиусе километра от места вырубки
Отправлено: 21.04.22 - 09:23
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Несколько лет «Наша Газета» рассказывала читателям о том, как в Костанае коммунальные службы вредят зеленым насаждениям. За судьбу деревьев боролись местные активисты, но всякий раз чиновники говорили: кронирование и вырубку проводят правомерно и по необходимости. Однако неделю назад выяснилось, что это далеко не так: городская прокуратура проверила работу отдела ЖКХ акимата Костаная и выявила, что незаконно вырубили тысячи деревьев. Теперь для компенсации те же подрядчики должны воткнуть в землю почти 300 тысяч саженцев. Как считали потери и где будут возмещать ущерб? И вообще, каким образом под носом акимата в 2020 году наш маленький оазис превращали в пустыню? Попробуем разобраться.

Читать статью

Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1228
В радиусе километра от места вырубки
Отправлено: 22.04.22 - 10:45
#15
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Цитата:
serg kost:
Могу исправлять ошибки ДО публикации.

Дело не в орфографии или стилистике. Дело в недоработках в раскрытии темы. Спасибо за предложение, но для такой работы нужно быть в редакции.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12262
Re: В радиусе километра от места вырубки
Отправлено: 22.04.22 - 15:29
#16
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Цитата:
Автор этой статьи 19 апреля побывал в Притобольском парке. Где именно вырубили больше 14 тысяч деревьев, понять сложно. Есть отдельные пни, но их количество едва ли доберется хотя бы до сотни. Напрашивается предположение, что большую часть из 14 579 деревьев могли вырубить только на бумаге. Хотелось бы верить, что это не так, 

Спорный тезис
Тоесть для журналиста надо чтобы в парке вырубили все деревья? Цитата:
dvb:
Говоров, мягко говоря, неважный журналист - для многих очевидно.

Люблю когда люди не разбирающиеся ни в чем критикуют людей кто готов работать как и все допуская ошибки но работать)
Так если каждого отдельного форумчанина разбирать в итоге выяснится что все лодыри,лентяи и профнепригоды но зато на форуме ооорлыыыы)
Напоминает одну ситуацию
У меня во дворе сидели старичики в беседке,день и ночь летом в домино рубились, обсуждали и критиковали политику,экономику,робототехнику,медицину,историю и андронный коллайдер
Причем так заумно обсуждают что диву даёшься
С ссылками на новости, на авторитетных специалистов
Ну думаю,видать это важные директора и профессура на пенсии отдыхает
Как оказалось нет
Абсолютно все сидящие в беседке оказались
1) всю жизнь проработал водителем у высокого начальника
2)зек отсидевший кучу лет и работающий грузчиком
3) рубщик мяса на рынке
4) водитель говновоза
5) сантехник местного кск (причем во время работы в домино играл)
А дядя Вова из третьего подъезда настоящий бывший директор школы,заслуженный учитель литературы и русского языка которого мужики постояно звали потрепаться занимался репетиторством,успевал на дачу сгонять и на рынке ещё поторговать помидорами)
И при виде этих мужичков всегда плевался)
А подиж форум всё-таки
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2001
В радиусе километра от места вырубки
Отправлено: 22.04.22 - 17:40
#17
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Цитата:
abaika95:
Тоесть для журналиста надо чтобы в парке вырубили все деревья?

Журналисту нужно узнать, сколько деревьев вырубили в реале и сколько на бумаге. И то и другое - темы для журналистского расследования.
Цитата:
abaika95:
Так если каждого отдельного форумчанина разбирать в итоге выяснится что все лодыри,лентяи и профнепригоды но зато на форуме ооорлыыыы)

Бездельники легко вычисляются по количеству сообщений. Тут есть пара человек на форуме - настоящие орлы. И голосом мамочки дяди Федора из Простоквашино: "Это не два орла на форуме, это один и тот же орел. Двуглавый!"
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