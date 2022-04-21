Отправлено: - 15:29

Автор этой статьи 19 апреля побывал в Притобольском парке. Где именно вырубили больше 14 тысяч деревьев, понять сложно. Есть отдельные пни, но их количество едва ли доберется хотя бы до сотни. Напрашивается предположение, что большую часть из 14 579 деревьев могли вырубить только на бумаге. Хотелось бы верить, что это не так,

dvb:

Говоров, мягко говоря, неважный журналист - для многих очевидно.

Цитата:Спорный тезисТоесть для журналиста надо чтобы в парке вырубили все деревья? Цитата:Люблю когда люди не разбирающиеся ни в чем критикуют людей кто готов работать как и все допуская ошибки но работать)Так если каждого отдельного форумчанина разбирать в итоге выяснится что все лодыри,лентяи и профнепригоды но зато на форуме ооорлыыыы)Напоминает одну ситуациюУ меня во дворе сидели старичики в беседке,день и ночь летом в домино рубились, обсуждали и критиковали политику,экономику,робототехнику,медицину,историю и андронный коллайдерПричем так заумно обсуждают что диву даёшьсяС ссылками на новости, на авторитетных специалистовНу думаю,видать это важные директора и профессура на пенсии отдыхаетКак оказалось нетАбсолютно все сидящие в беседке оказались1) всю жизнь проработал водителем у высокого начальника2)зек отсидевший кучу лет и работающий грузчиком3) рубщик мяса на рынке4) водитель говновоза5) сантехник местного кск (причем во время работы в домино играл)А дядя Вова из третьего подъезда настоящий бывший директор школы,заслуженный учитель литературы и русского языка которого мужики постояно звали потрепаться занимался репетиторством,успевал на дачу сгонять и на рынке ещё поторговать помидорами)И при виде этих мужичков всегда плевался)А подиж форум всё-таки