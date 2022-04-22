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≡ Как оптимизировать «Кайрак» - рабочее совещание по проблемам экспортного контроля грузоперевозок прошло в ДГД
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44061
Как оптимизировать «Кайрак» - рабочее совещание по проблемам экспортного контроля грузоперевозок прошло в ДГД
Отправлено: 22.04.22 - 16:58
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В Костанайской области действует 4 автомобильных пункта пропуска, из которых «Кайрак» является самым загруженным. Как строится его работа сегодня, что предпринять, чтобы избежать многочасовых очередей, обсудили представители налоговой, пограничной служб, ассоциации перевозчиков и палаты предпринимателей.
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Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
977
Re: Как оптимизировать «Кайрак» - рабочее совещание по проблемам...
Отправлено: 22.04.22 - 16:58
#1
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Предполагаю, что если отремонтировать дорогу к пунктам пропуска в Тарановском и Житикаринском районах, то очереди на "Кайраке" станут меньше.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1493
Re: Как оптимизировать «Кайрак» - рабочее совещание по проблемам...
Отправлено: 22.04.22 - 17:28
#2
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Цитата:
Undead:

Не станут. Эти пункты пропуска как раз на бездорожье и рассчитаны. Большая нагрузка это не для них.
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