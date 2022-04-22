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≡ За незаконное рыболовство задержали браконьера в Аулиекольском районе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44059
За незаконное рыболовство задержали браконьера в Аулиекольском районе
Отправлено: 22.04.22 - 14:38
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Нарушитель выловил на озере Мырзаколь с помощью сетей 170 кг рыбы. Его задержали сотрудники природоохранной полиции ДП Костанайской области совместно с инспекцией рыбного хозяйства.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
479
Re: За незаконное рыболовство задержали браконьера в...
Отправлено: 22.04.22 - 14:38
#1
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Цитата:
Алиекольском районе


Хех.. да уШ...© :lol: Из новых штоле?))
Аулиеколь - административный центр Аулиекольского района Костанайской области Казахстана.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
121
Re: За незаконное рыболовство задержали браконьера в...
Отправлено: 22.04.22 - 15:18
#2
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может Аулиекольском ?
Профайл
Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
420
Re: За незаконное рыболовство задержали браконьера в...
Отправлено: 22.04.22 - 15:31
#3
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Цитата:
N0name:
Аулиеколь - административный центр Аулиекольского района


Цитата:
костанаец:
может Аулиекольском ?


Спасибо, исправили
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