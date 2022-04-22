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≡ Когда пройдут богослужения и где можно освятить куличи к Пасхе в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44057
Когда пройдут богослужения и где можно освятить куличи к Пасхе в Костанае?
Отправлено: 22.04.22 - 12:09
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О том, когда пройдут богослужения и в какое время можно освятить куличи к православной Пасхе, сообщили в информационном отделе Костанайской епархии.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11258
Re: Когда пройдут богослужения и где можно освятить куличи к...
Отправлено: 22.04.22 - 12:09
#1
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Мы соблюдали эти дни, спасибо НГ за информацию, обязательно пойдем..
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11258
Re: Когда пройдут богослужения и где можно освятить куличи к...
Отправлено: 22.04.22 - 12:11
#2
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Родительский день на третье мая..
Вот те на..
У меня личный праздник, как быть...
Профайл
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