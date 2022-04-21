Прогноз на 5 дней
ясно+4°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 35% влажность
  • С, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 484 из 484«1...482483484
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11258
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.04.22 - 12:20
#7246
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотки научился ставить?
Электрон скидывает, русть тебе скажет что там за сайт
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11258
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.04.22 - 13:03
#7247
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24737
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.04.22 - 13:04
#7248
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Добрым Утром! Друзья!!!... :lol: :oops:
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11258
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.04.22 - 15:19
#7249
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24737
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.04.22 - 15:47
#7250
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, в 10.30 часов. 95-й стоит 2.03 евро.
Дизель, на 3 цента дороже. Акренели... 8-) :-o
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11258
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.04.22 - 15:59
#7251
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет дракоша.
У себя оказывается если я на модерации, модерировать не могу
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11258
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.04.22 - 17:36
#7252
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня чистый четверг, помыли все?
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24737
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.04.22 - 18:29
#7253
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Сегодня чистый четверг, помыли все?

У нас, вчера, была чистая среда... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17082
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.04.22 - 18:56
#7254
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
нас, вчера, была чистая среда


сегодня уже грязная среда?
да нет среда у вас сейчас должна быть чище и чище с каждым днем
когда бензин будет по 5е,среда будет еще чище.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24737
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.04.22 - 19:07
#7255
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
огда бензин будет по 5е,среда будет еще чище.

Цитата:
alex_60:
когда бензин будет по 5е,среда будет еще чище.

Отвечаю - АлексУ, нам и 10е - покренУ... :lol: ;-)
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11258
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.04.22 - 20:47
#7256
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
вчера, была чистая среда...

У вас всё наоборот..
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24737
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.04.22 - 11:38
#7257
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
У вас всё наоборот..

Да, Пятница. Еду к врачу,
в город... :lol: ;-)
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11258
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.04.22 - 12:04
#7258
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракоша привет.
Моя кухарка передает тебе привет..

Профайл
Страница 484 из 484«1...482483484
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Skeptic

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS