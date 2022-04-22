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≡ «Отразить облик зданий того времени» - 3D-модели исторических зданий Костаная представили на международном форуме в столице
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44056
«Отразить облик зданий того времени» - 3D-модели исторических зданий Костаная представили на международном форуме в столице
Отправлено: 22.04.22 - 10:02
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Профессора и доценты из Казахстана и России представили доклады о становлении и развитии казахстанских городов в ХIX-ХХ веках. Изюминкой форума стала презентация 3D-моделей десяти исторических объектов Кустаная и Акмолинска.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
971
Re: «Отразить облик зданий того времени» - 3D-модели...
Отправлено: 22.04.22 - 10:02
#1
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А сам ролик где можно посмотреть ?
или только скрин-шот из програм
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