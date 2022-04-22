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«Отразить облик зданий того времени» - 3D-модели исторических зданий Костаная представили на международном форуме в столице
«Отразить облик зданий того времени» - 3D-модели исторических зданий Костаная представили на международном форуме в столице
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