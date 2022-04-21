Отправлено: - 12:01

Валентин:

Ехал недавно в Рудный, обратил внимание на кронированные (!) тополя по обочине трассы.Зачем их кронировали там, я понять не смог - нет там линий электропередач над ними.

Цитата:Да, тоже видел в прошлую субботу, напротив дачных обществ. Еще ветки спиленные не убрали. А ведь там на многих тополях были гнезда. Смотрю пару тополей пощадили...на них с десяток уже заселенных гнезд, птицы кружат.Кому они мешают в степи и парковок под ними тоже нет... наверное на распиле деревьев просто зарабатывают?А потом окажется, что разрешения не давали и все незаконно! Да и спилы там никто не закрашивает краской .... а так обещали, так обещали...