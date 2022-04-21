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≡ В радиусе километра от места вырубки
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44056
В радиусе километра от места вырубки
Отправлено: 21.04.22 - 09:23
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Несколько лет «Наша Газета» рассказывала читателям о том, как в Костанае коммунальные службы вредят зеленым насаждениям. За судьбу деревьев боролись местные активисты, но всякий раз чиновники говорили: кронирование и вырубку проводят правомерно и по необходимости. Однако неделю назад выяснилось, что это далеко не так: городская прокуратура проверила работу отдела ЖКХ акимата Костаная и выявила, что незаконно вырубили тысячи деревьев. Теперь для компенсации те же подрядчики должны воткнуть в землю почти 300 тысяч саженцев. Как считали потери и где будут возмещать ущерб? И вообще, каким образом под носом акимата в 2020 году наш маленький оазис превращали в пустыню? Попробуем разобраться.

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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8440
Re: В радиусе километра от места вырубки
Отправлено: 21.04.22 - 09:23
#1
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Цитата:
Где сажать оставшиеся 280 520 деревьев

После любого капитального ремонта улицы лысеют и опустыниваются. За последние 10 лет город потерял значительную часть деревьев... Жителям в уши лили басни про необходимость кронирования, а на самом деле уничтожали и зарабатывали на этом.
Достаточно проехать по городу с картой, чтобы составить список улиц, которые нужно озеленить...
Начну составлять... Леонида Беды, Павлова, Чехова, Чкалова, Кирова, Герцена...
Сколько голых дворов в новых микрорайонах Аэропорт, Юбилейный, Береке...
Сколько пней на пр Аль-Фараби, ул.Баймагамбетова я демонстрировал в ветке форума.
Так что мест в городе полно... мозгов и желания мало.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8440
Re: В радиусе километра от места вырубки
Отправлено: 21.04.22 - 09:26
#2
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Цитата:
3 КНС № 1 6 КНС-5А 32 ГКНС

Можно вопрос? А Георгий Говоров знает, что значат эти буквы и где это находится? Или просто скопировал таблицу с другой газеты?
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В
§ Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7625
Re: В радиусе километра от места вырубки
Отправлено: 21.04.22 - 10:08
#3
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Цитата:
yudjin:
После любого капитального ремонта улицы лысеют и опустыниваются.


Ехал недавно в Рудный, обратил внимание на кронированные (!) тополя по обочине трассы.

Зачем их кронировали там, я понять не смог - нет там линий электропередач над ними.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
238
Re: В радиусе километра от места вырубки
Отправлено: 21.04.22 - 10:18
#4
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Почитал советских классиков озеленения
Судя по нормам, если будут садить густо ("как в лесу") то плотность должна быть 0,6-0,7 на 1 кв. м соотвественно 300 000 / 0,7 = 428 571 кв. м = 42,86 га., что при площади города в 24 000 га составляет 0,179% от его площади. При посадке как в парке - и плотности 0,3-0,5 = 60 га или 0,25% от площади.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1227
Re: В радиусе километра от места вырубки
Отправлено: 21.04.22 - 11:44
#5
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Цитата:
yudjin:
Или просто скопировал таблицу с другой газеты?

К сожалению, здесь мы не доработали, хотя значение аббревиатур знаем. Сегодня отправим запрос в отдел ЖКХ. Будем разбираться дальше.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2221
В радиусе километра от места вырубки
Отправлено: 21.04.22 - 11:51
#6
Комментарий удален модератором.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8440
В радиусе километра от места вырубки
Отправлено: 21.04.22 - 12:01
#7
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Цитата:
Валентин:
Ехал недавно в Рудный, обратил внимание на кронированные (!) тополя по обочине трассы.Зачем их кронировали там, я понять не смог - нет там линий электропередач над ними.

Да, тоже видел в прошлую субботу, напротив дачных обществ. Еще ветки спиленные не убрали. А ведь там на многих тополях были гнезда. Смотрю пару тополей пощадили...на них с десяток уже заселенных гнезд, птицы кружат.
Кому они мешают в степи и парковок под ними тоже нет... наверное на распиле деревьев просто зарабатывают?
А потом окажется, что разрешения не давали и все незаконно! Да и спилы там никто не закрашивает краской .... а так обещали, так обещали...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8440
В радиусе километра от места вырубки
Отправлено: 21.04.22 - 12:04
#8
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Цитата:
5555:
Судя по нормам, если будут садить густо

Сажать надо правильно...
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
543
Re: В радиусе километра от места вырубки
Отправлено: 21.04.22 - 12:13
#9
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Цитата:
Валентин:
Ехал недавно в Рудный, обратил внимание на кронированные (!) тополя по обочине трассы. Зачем их кронировали там, я понять не смог - нет там линий электропередач над ними.


Ну, что ж вы такой наивный? Ясно же, что именно там пилят. Лучше Александра Васильева (Сплин) об этом никто не написал:

Мы пилим бюджет. Осторожно, опасная зона !
Мы пилим бюджет по инструкции, в рамках закона,
Нам все механизмы известны и схема знакома.
Мы пилим бюджет. Выше локтя закатан манжет.
...
Нам платят за это. Мы делаем то, что умеем.
Завидуйте нам - мы довольны всем тем, что имеем.
Мы пилим бюджет - и нам нравится эта работа.
Пока, неудачники ! Smoke on the water.
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
543
Re: В радиусе километра от места вырубки
Отправлено: 21.04.22 - 12:14
#10
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Цитата:
yudjin:
Сажать надо правильно...

У нас за экологические преступления (а это преступления) никто никогда не отвечал и никто никогда не ответит.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8440
В радиусе километра от места вырубки
Отправлено: 21.04.22 - 12:27
#11
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Цитата:
Елена Пикельная:
У нас за экологические преступления (а это преступления) никто никогда не отвечал и никто никогда не ответит.

А это уже вопрос к так называемым ЭКОЛОГАМ.... там ли и те ли люди занимают кресла?
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
320
Re: В радиусе километра от места вырубки
Отправлено: 22.04.22 - 03:56
#12
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Цитата:
yudjin:
А Георгий Говоров знает, что значат эти буквы и где это находится? Или просто скопировал таблицу с другой газеты?


В точку попали, Евгений. То, что Говоров, мягко говоря, неважный журналист - для многих очевидно. Гафуров, а вы читаете его творения перед публикациями? Или так, по диагонали?
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1227
В радиусе километра от места вырубки
Отправлено: 22.04.22 - 09:00
#13
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Цитата:
dvb:
То, что Говоров, мягко говоря, неважный журналист - для многих очевидно.

А мне вот это совсем не очевидно. Начинающий журналист - да. Не всегда отрабатывает на 100 процентов - да. Но главное у него есть - умение добывать информацию и желание работать. Остальное придет с опытом.
Цитата:
dvb:
Гафуров, а вы читаете его творения перед публикациями? Или так, по диагонали?

Читаю. И очень внимательно. Но иногда ошибки видны только после публикации, к сожалению.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 22.04.2022 - 09:00]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1187
В радиусе километра от места вырубки
Отправлено: 22.04.22 - 09:54
#14
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Могу исправлять ошибки ДО публикации.
Хотя бы отдельные статьи на пробу.
На форуме у меня бывают описки с телефона (Т9 бесит, и я его отключил).
С компьютера пишу правильно. Ошибки при чтении замечаю на уровне рефлексов.
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