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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24736
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 22:54
Цитата:
Он от Передоза - крякнет...
maxsaf:
выстрел в штаб Зеленского?
выстрел в штаб Зеленского?
Он от Передоза - крякнет...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9224
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 23:01
Цитата:
Ну давайте разберём по частям ваш комментарий.
//Подобное видение называется влиянием российской государственной пропаганды.//
Не буду называть как называется ваше видение, что бы никого не обидеть. Но-
//В ваших доводах проскальзывает, что РФ имеет право ровнять Мариуполь с землей, потому что американцы бомбили Ирак. При этом США не отписывали себе территории Ирака//
Ничего подобного, лично я там не увидел. Не нужно придумывать лишнего. РФ проводит спецоперацию по освобождению территории от нацистов, а США безосновательно разбомбили Ирак. Потом ничего РФ не отписывали себе, а признали независимость. Не поступив РФ в своё время с Крымом, так как поступила, то и там была бы бойня. Точно такая же как последние 8-мь лет на Донбассе.
//Деду пора подумать, это я плохой или все вокруг.//
Странно как то у вас получается. С 2000-го по 2008-ой значит хороший был, весь мир в друзьях. А потом бац и испортился. А может мир или точнее влияние и аппетиты некоторых стран просто изменились. После того как в Италии не стало Берлускони, в Германии Шрёдера, а В США Буша мл. где он с Путиным на ранчо отдыхал?
Muad Dib: Подобное видение называется влиянием российской государственной пропаганды. В ваших доводах проскальзывает, что РФ имеет право ровнять Мариуполь с землей, потому что американцы бомбили Ирак. При этом США не отписывали себе территории Ирака. Вместо того чтобы призывать мир вводить санкции против США за Ирак в 2003, они через 19 лет говорят, а чем мы хуже, давайте бомбить Украину. Они нам слово, а мы им — Ирак. Ковровые бомбардировки Белграда не страшнее работы путинского сверхточного оружия (по оценкам Югославской стороны, погибло до 5700 мирных жителей). Никакой милитаризации Украины не наступило бы, если Путин с его советниками в 2014 не покусились на международно признанные границы. У них и армии толком не было до 2014. Вообще хреново соседям Путина приходится. Одни имели "счастье" встретится с его армией, другие разделяют тяготы санкций. Деду пора подумать, это я плохой или все вокруг. Референдум в Крыму проведён под дулом российской армии. Поэтому в мире он не считается легитимным. Вообще полуостров — "аленький цветочек" Путина. Хочется иметь и любоваться, но как только оторвешь, неизбежно зажгет войну.
Ну давайте разберём по частям ваш комментарий.
//Подобное видение называется влиянием российской государственной пропаганды.//
Не буду называть как называется ваше видение, что бы никого не обидеть. Но-
//В ваших доводах проскальзывает, что РФ имеет право ровнять Мариуполь с землей, потому что американцы бомбили Ирак. При этом США не отписывали себе территории Ирака//
Ничего подобного, лично я там не увидел. Не нужно придумывать лишнего. РФ проводит спецоперацию по освобождению территории от нацистов, а США безосновательно разбомбили Ирак. Потом ничего РФ не отписывали себе, а признали независимость. Не поступив РФ в своё время с Крымом, так как поступила, то и там была бы бойня. Точно такая же как последние 8-мь лет на Донбассе.
//Деду пора подумать, это я плохой или все вокруг.//
Странно как то у вас получается. С 2000-го по 2008-ой значит хороший был, весь мир в друзьях. А потом бац и испортился. А может мир или точнее влияние и аппетиты некоторых стран просто изменились. После того как в Италии не стало Берлускони, в Германии Шрёдера, а В США Буша мл. где он с Путиным на ранчо отдыхал?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9224
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 23:04
Цитата:
Поздно, надо было тогда, когда все "змеи" там было собрались - прибалтика с польшей.
maxsaf:
Может быть высокоточный выстрел в штаб Зеленского?
Может быть высокоточный выстрел в штаб Зеленского?
Поздно, надо было тогда, когда все "змеи" там было собрались - прибалтика с польшей.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 23:05
Цитата:
Цитата:
Чип под кожу так будет устроен.
Банк России планирует в следующем году провести первые реальные расчеты цифровыми рублями, заявила в ходе своего выступления в Госдуме глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина, пишет РБК. «Мы достаточно быстро создали прототип цифрового рубля. Сейчас проводим уже тестирование с банками, в следующем году будем постепенно проводить уже пилотные расчеты, что называется в реальной экономике», — отметила председатель ЦБ.
Цитата:
Планируется, что со временем делать переводы или расплачиваться в магазине цифрорублями можно будет даже без доступа к интернету или мобильной связи. Идет обсуждение, как будет устроен офлайн-кошелек.
Чип под кожу так будет устроен.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 23:07
Цитата:
Не а. Они же предупредили по телевизору. А вы думали он ещё для чего устроен? Не только новости передавать.
[Исправлено: YESNO, 21.04.2022 - 23:07]
maxsaf:
Может быть высокоточный выстрел в штаб Зеленского?
Может быть высокоточный выстрел в штаб Зеленского?
Не а. Они же предупредили по телевизору. А вы думали он ещё для чего устроен? Не только новости передавать.
[Исправлено: YESNO, 21.04.2022 - 23:07]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 23:12
Цитата:
Один товарищ а может и специально хрен его знает далее всезнающее око Википедия - произошёл 27 февраля 1933 года и сыграл важную роль в укреплении власти нацистов в Германии. В 1941 нападение на СССР. Через 8 лет. Восемь лет... Так мысли вслух
[Исправлено: YESNO, 21.04.2022 - 23:13]
elektron:
Путин с его советниками в 2014 не покусились на международно признанные границы
Путин с его советниками в 2014 не покусились на международно признанные границы
Один товарищ а может и специально хрен его знает далее всезнающее око Википедия - произошёл 27 февраля 1933 года и сыграл важную роль в укреплении власти нацистов в Германии. В 1941 нападение на СССР. Через 8 лет. Восемь лет... Так мысли вслух
[Исправлено: YESNO, 21.04.2022 - 23:13]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9224
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 23:16
Цитата:
Это не моя цитата, если что
YESNO:
#13251
#13251
Это не моя цитата, если что
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 23:29
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16128
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 23:34
Цитата:
Передоза новичком?
drakon:
Он от Передоза - крякнет...
Он от Передоза - крякнет...
Передоза новичком?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 23:35
Цитата:
У олигархов тёлки яхты кокаин. У его Украина кокаин USA
drakon:
Он от Передоза - крякнет
Он от Передоза - крякнет
У олигархов тёлки яхты кокаин. У его Украина кокаин USA
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1183
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 23:41
Цитата:
1. Все будут так бороться за мир, что от некоторых стран не останется камня на камне.
2. Россия пойдет до конца. Отступление грозит стране распадом и обнищанием населения.
3. Казахстану выгоднее победа России, чем победа НАТО.
Если победит НАТО, нас тоже съедят. А для России мы партнёр, а не пища.
4.Если повезёт, у нас будут мягкие "девяностые". Если не повезёт, то лучше не загадывать.
5. Если Россия, Китай и другие производящие страны смогут обвалить доллар, и заменить его своими валютами, то лет через 5-10 мы сможем подняться в экономике и уровне жизни до нынешнего уровня или даже выше, выйдя на восходящую кривую.
Если у них силёнок не хватит, то наши внуки, как и весь мир, будут жить при феодализме. Потому что предки наших внуков проедят все доступные ресурсы на планете.
Резюмируя: Жрать нужно было меньше ещё вчера. И сейчас на Украине идёт не борьба за территорию, а борьба за влияние в мире. Каждый участник в этой борьбе стремится любыми способами, и прямо и косвенно, экономически и идеологически, ослабить своих противников.
НАТО воюет руками украинцев против России.
Россия перестраивает финансовые потоки за свои ресурсы в свою пользу.
Китай будет поддерживать Россию экономически, на словах обещая американцам поддержать санкции. Казахстан будет также себя вести, как и Китай.
Дорожать, и всё сильнее, будут любые ресурсы. Продовольствие и полезные ископаемые, топливо и энергия.
В общем, скучать будет некогда.
[Исправлено: serg kost, 21.04.2022 - 23:54]
YESNO:
Кстати вы как развитие дальнейшей ситуации видите? К какому логическому или не логическому финалу все придет.?
Кстати вы как развитие дальнейшей ситуации видите? К какому логическому или не логическому финалу все придет.?
1. Все будут так бороться за мир, что от некоторых стран не останется камня на камне.
2. Россия пойдет до конца. Отступление грозит стране распадом и обнищанием населения.
3. Казахстану выгоднее победа России, чем победа НАТО.
Если победит НАТО, нас тоже съедят. А для России мы партнёр, а не пища.
4.Если повезёт, у нас будут мягкие "девяностые". Если не повезёт, то лучше не загадывать.
5. Если Россия, Китай и другие производящие страны смогут обвалить доллар, и заменить его своими валютами, то лет через 5-10 мы сможем подняться в экономике и уровне жизни до нынешнего уровня или даже выше, выйдя на восходящую кривую.
Если у них силёнок не хватит, то наши внуки, как и весь мир, будут жить при феодализме. Потому что предки наших внуков проедят все доступные ресурсы на планете.
Резюмируя: Жрать нужно было меньше ещё вчера. И сейчас на Украине идёт не борьба за территорию, а борьба за влияние в мире. Каждый участник в этой борьбе стремится любыми способами, и прямо и косвенно, экономически и идеологически, ослабить своих противников.
НАТО воюет руками украинцев против России.
Россия перестраивает финансовые потоки за свои ресурсы в свою пользу.
Китай будет поддерживать Россию экономически, на словах обещая американцам поддержать санкции. Казахстан будет также себя вести, как и Китай.
Дорожать, и всё сильнее, будут любые ресурсы. Продовольствие и полезные ископаемые, топливо и энергия.
В общем, скучать будет некогда.
[Исправлено: serg kost, 21.04.2022 - 23:54]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 23:43
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 23:44
Комментарий проходит проверку.
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- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1054
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 23:48
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 23:49
Комментарий проходит проверку.
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