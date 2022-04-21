Отправлено: - 23:01

Muad Dib: Подобное видение называется влиянием российской государственной пропаганды. В ваших доводах проскальзывает, что РФ имеет право ровнять Мариуполь с землей, потому что американцы бомбили Ирак. При этом США не отписывали себе территории Ирака. Вместо того чтобы призывать мир вводить санкции против США за Ирак в 2003, они через 19 лет говорят, а чем мы хуже, давайте бомбить Украину. Они нам слово, а мы им — Ирак. Ковровые бомбардировки Белграда не страшнее работы путинского сверхточного оружия (по оценкам Югославской стороны, погибло до 5700 мирных жителей). Никакой милитаризации Украины не наступило бы, если Путин с его советниками в 2014 не покусились на международно признанные границы. У них и армии толком не было до 2014. Вообще хреново соседям Путина приходится. Одни имели "счастье" встретится с его армией, другие разделяют тяготы санкций. Деду пора подумать, это я плохой или все вокруг. Референдум в Крыму проведён под дулом российской армии. Поэтому в мире он не считается легитимным. Вообще полуостров — "аленький цветочек" Путина. Хочется иметь и любоваться, но как только оторвешь, неизбежно зажгет войну.

Цитата:Ну давайте разберём по частям ваш комментарий.//Подобное видение называется влиянием российской государственной пропаганды.//Не буду называть как называется ваше видение, что бы никого не обидеть. Но-//В ваших доводах проскальзывает, что РФ имеет право ровнять Мариуполь с землей, потому что американцы бомбили Ирак. При этом США не отписывали себе территории Ирака//Ничего подобного, лично я там не увидел. Не нужно придумывать лишнего. РФ проводит спецоперацию по освобождению территории от нацистов, а США безосновательно разбомбили Ирак. Потом ничего РФ не отписывали себе, а признали независимость. Не поступив РФ в своё время с Крымом, так как поступила, то и там была бы бойня. Точно такая же как последние 8-мь лет на Донбассе.//Деду пора подумать, это я плохой или все вокруг.//Странно как то у вас получается. С 2000-го по 2008-ой значит хороший был, весь мир в друзьях. А потом бац и испортился. А может мир или точнее влияние и аппетиты некоторых стран просто изменились. После того как в Италии не стало Берлускони, в Германии Шрёдера, а В США Буша мл. где он с Путиным на ранчо отдыхал?