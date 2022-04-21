Отправлено: - 21:00

serg kost:

Они уже откусили всё, что смогли.

serg kost:

Не предполагайте всякой хрени, меньше будет вопросов от пользователей.

Если я правильно все понимаю, то европейские активы российских олигархов, приближенных к президенту Путину, были не изъяты в доход ЕС или отдельных государств, а были временно заморожены (frozen) (EU) No 269/2014).



Цель заморозки активов тоже в целом довольно очевидна: если ЕС считает, что некоторое лицо является приближенным к президенту Путину, то есть достаточные основания полагать, что оно, во-первых, извлекло выгоду из тех его действий, которые ЕС или третьи лица рассматривают как неправомерные, и, во-вторых, участвовало в разработке, подготовке или финансировании этих действий.



Следовательно - с точки зрения ЕС - это лицо является потенциальным ответчиком по иску о возмещении убытков. Поэтому заморозка финансовых активов в такой ситуации рассматривается ими как предварительная обеспечительная мера для судебного процесса.



Поэтому вряд ли верно утверждать, что ЕС уже совершил что-то совершенно неправовое, покусился на частную собственность и проч. Спикер Госдумы Володин, кажется, очень пафосно заявил недавно, что принятие санкций против российских олигархов означает, что "рухнул миф о неприкосновенности частной собственности на Западе, разрушен по национальному признаку изымаются собственность, счета в банках".



Вроде бы нет, не рухнул. Никакого изъятия из собственности нет, деньги на счетах не присвоены.



А в ответ на жалобы некоторых олигархов о том, что этот регламент ЕС неправовой, можно еще вспомнить знаменитый мем президента Путина о том, что он делает всегда всё "в строгом соответствии с законом".



Но ведь и здесь так же, всё в строгом соответствии с законом.

Цитата:Цитата:а вот и нет . ладно меня не хотели слушать . читайте вотЦитата:Роман Бевзенко .как то у вас очень просто .корабль старый утонул . народ захотел завод снесли . газ за рубли супер схема .