даю наводку, правда автор этой цитаты наверное изменил свои взгляды, раз не помнит об этой дате ////Я пока жыв, буду с теплотой вспоминать то, как я когда то впервые в жизни дал объявление именно в эту газету.... и как это мне потом помогло...Продавать отруби..//
serg kost: Не предполагайте всякой хрени, меньше будет вопросов от пользователей.
а вот и нет . ладно меня не хотели слушать . читайте вот Цитата:
Если я правильно все понимаю, то европейские активы российских олигархов, приближенных к президенту Путину, были не изъяты в доход ЕС или отдельных государств, а были временно заморожены (frozen) (EU) No 269/2014).
Цель заморозки активов тоже в целом довольно очевидна: если ЕС считает, что некоторое лицо является приближенным к президенту Путину, то есть достаточные основания полагать, что оно, во-первых, извлекло выгоду из тех его действий, которые ЕС или третьи лица рассматривают как неправомерные, и, во-вторых, участвовало в разработке, подготовке или финансировании этих действий.
Следовательно - с точки зрения ЕС - это лицо является потенциальным ответчиком по иску о возмещении убытков. Поэтому заморозка финансовых активов в такой ситуации рассматривается ими как предварительная обеспечительная мера для судебного процесса.
Поэтому вряд ли верно утверждать, что ЕС уже совершил что-то совершенно неправовое, покусился на частную собственность и проч. Спикер Госдумы Володин, кажется, очень пафосно заявил недавно, что принятие санкций против российских олигархов означает, что "рухнул миф о неприкосновенности частной собственности на Западе, разрушен по национальному признаку изымаются собственность, счета в банках".
Вроде бы нет, не рухнул. Никакого изъятия из собственности нет, деньги на счетах не присвоены.
А в ответ на жалобы некоторых олигархов о том, что этот регламент ЕС неправовой, можно еще вспомнить знаменитый мем президента Путина о том, что он делает всегда всё "в строгом соответствии с законом".
Но ведь и здесь так же, всё в строгом соответствии с законом.
Роман Бевзенко . как то у вас очень просто .корабль старый утонул . народ захотел завод снесли . газ за рубли супер схема .
Основные ограничения касаются заморозки активов. В конце февраля 2022-го Европейский союз и США заморозили активы Центрального банка РФ. Так, в соответствии с решением ЕС были запрещены все операции, связанные с управлением резервами ЦБ РФ, в том числе и операции с юрлицами и госорганами, которые действуют от его имени. Международные резервы Банка России на тот период составляли более $600 млрд.
YESNO: европейские активы российских олигархов, приближенных к президенту Путину, были не изъяты в доход ЕС или отдельных государств, а были временно заморожены
Ну так западных активов в России побольше можно заморозить раза в 2-3, чем российских за рубежом. Полностью производство табачки, процентов примерно 70 или больше соков, молочки. Автопромышленность, горнорудная, производство бытовой электротехники. Торговые сети (большинство). Нефте- и газодобыча, нефтехимия (доли во всём этом). Интеллектуальная собственность... Плюс можно заморозить и выплату дивидендов. Цитата:
YESNO: В конце февраля 2022-го Европейский союз и США заморозили активы Центрального банка РФ. Так, в соответствии с решением ЕС были запрещены все операции, связанные с управлением резервами ЦБ РФ, в том числе и операции с юрлицами и госорганами, которые действуют от его имени.
Вот! Заморозили около 300 млрд. резервов валюты. А то "конфисковали, конфисковали!" Эти резервы и так были предназначены для выплаты внешних долгов. С них время от времени Центробанки ЕС и США уже размораживаются некоторые суммы для выплаты. Другие платежи по российским долгам идут на спецсчета внутри России, где конвертируются в рубли, и замораживаются до тех пор, пока Запад российские деньги не разморозит. С этих спецсчетов тоже могут кому-то за рубеж перевести. Но каждая такая операция требует разрешения на самом верху.
serg kost: Заморозили около 300 млрд. резервов валюты. А то "конфисковали, конфисковали!"
кто говорил что конфисковали . ничего не конфисковали . про суд я писал про иски .Цитата:
serg kost: Ну так западных активов в России побольше можно заморозить раза в 2-3, чем российских за рубежом. Полностью производство табачки, процентов примерно 70 или больше соков, молочки. Автопромышленность, горнорудная, производство бытовой электротехники
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