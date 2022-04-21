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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17081
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 18:12
#13231
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Сегодня кстати 27 лет.
мои поздравления по этому случаю.
кто догадается кому, тому ничего не будет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17081
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 18:20
#13232
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даю наводку,
правда автор этой цитаты наверное изменил свои взгляды, раз не помнит об этой дате
////Я пока жыв, буду с теплотой вспоминать то, как я когда то впервые в жизни дал объявление именно в эту газету.... и как это мне потом помогло...Продавать отруби..//

[Исправлено: alex_60, 21.04.2022 - 18:25]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16123
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 18:59
#13233
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Цитата:
111:
Это будет в августе.. По моему 22го..

А Рудничане согласны? А то как бы чего не вышло
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24733
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 19:09
#13234
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Цитата:
maxsaf:
А Рудничане согласны?

А кто их, спрашивать - будет?... :lol: :-P
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1901
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 19:13
#13235
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Цитата:
alex_60:
даю наводку

Не давай даже на чай!
Он так то речевым аппаратом трясет беспрестанно, то в тему, то впросак.
А ты ему ещё на водку решил дать :lol:
Всех забрызгает! ;-)
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
513
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 21:00
#13236
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Цитата:
serg kost:
Они уже откусили всё, что смогли.

Цитата:
serg kost:
Не предполагайте всякой хрени, меньше будет вопросов от пользователей.

а вот и нет . ладно меня не хотели слушать . читайте вот
Цитата:
Если я правильно все понимаю, то европейские активы российских олигархов, приближенных к президенту Путину, были не изъяты в доход ЕС или отдельных государств, а были временно заморожены (frozen) (EU) No 269/2014).

Цель заморозки активов тоже в целом довольно очевидна: если ЕС считает, что некоторое лицо является приближенным к президенту Путину, то есть достаточные основания полагать, что оно, во-первых, извлекло выгоду из тех его действий, которые ЕС или третьи лица рассматривают как неправомерные, и, во-вторых, участвовало в разработке, подготовке или финансировании этих действий.

Следовательно - с точки зрения ЕС - это лицо является потенциальным ответчиком по иску о возмещении убытков. Поэтому заморозка финансовых активов в такой ситуации рассматривается ими как предварительная обеспечительная мера для судебного процесса.

Поэтому вряд ли верно утверждать, что ЕС уже совершил что-то совершенно неправовое, покусился на частную собственность и проч. Спикер Госдумы Володин, кажется, очень пафосно заявил недавно, что принятие санкций против российских олигархов означает, что "рухнул миф о неприкосновенности частной собственности на Западе, разрушен по национальному признаку изымаются собственность, счета в банках".

Вроде бы нет, не рухнул. Никакого изъятия из собственности нет, деньги на счетах не присвоены.

А в ответ на жалобы некоторых олигархов о том, что этот регламент ЕС неправовой, можно еще вспомнить знаменитый мем президента Путина о том, что он делает всегда всё "в строгом соответствии с законом".

Но ведь и здесь так же, всё в строгом соответствии с законом.

Роман Бевзенко .
как то у вас очень просто .корабль старый утонул . народ захотел завод снесли . газ за рубли супер схема .
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
513
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 21:02
#13237
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Основные ограничения касаются заморозки активов. В конце февраля 2022-го Европейский союз и США заморозили активы Центрального банка РФ. Так, в соответствии с решением ЕС были запрещены все операции, связанные с управлением резервами ЦБ РФ, в том числе и операции с юрлицами и госорганами, которые действуют от его имени. Международные резервы Банка России на тот период составляли более $600 млрд.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17081
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 21:07
#13238
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Цитата:
Горожанин_kst:
Он так то речевым аппаратом трясет беспрестанно, то в тему, то впросак. А ты ему ещё на водку решил дать Всех забрызгает!


не буду давать.
отзываю свое предложение.
тишину и покой нарушать ни к чему.

[Исправлено: alex_60, 21.04.2022 - 21:08]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17081
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 21:13
#13239
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Цитата:
YESNO:
Цитата


откудв копирайт? Цитата:
YESNO:
Роман Бевзенко .

что дальше?
что хотите сказать то?

[Исправлено: alex_60, 21.04.2022 - 21:14]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
513
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 21:22
#13240
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Цитата:
alex_60:
откудв копирайт? Цитата

Роман Бевзенко
Цитата:
alex_60:
что хотите сказать то?

да ничего не хочу . некогда .
не будьте "матросами из Кронштадта " . нет кроншАДА так сейчас

[Исправлено: YESNO, 21.04.2022 - 21:23]
ВОТ другая ссылка на Романа ПРАВО

[Исправлено: YESNO, 21.04.2022 - 21:27]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
513
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 21:40
#13241
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1182
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 21:45
#13242
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Цитата:
YESNO: европейские активы российских олигархов, приближенных к президенту Путину, были не изъяты в доход ЕС или отдельных государств, а были временно заморожены

Ну так западных активов в России побольше можно заморозить раза в 2-3, чем российских за рубежом.
Полностью производство табачки, процентов примерно 70 или больше соков, молочки.
Автопромышленность, горнорудная, производство бытовой электротехники.
Торговые сети (большинство).
Нефте- и газодобыча, нефтехимия (доли во всём этом).
Интеллектуальная собственность...
Плюс можно заморозить и выплату дивидендов.
Цитата:
YESNO:
В конце февраля 2022-го Европейский союз и США заморозили активы Центрального банка РФ. Так, в соответствии с решением ЕС были запрещены все операции, связанные с управлением резервами ЦБ РФ, в том числе и операции с юрлицами и госорганами, которые действуют от его имени.

Вот!
Заморозили около 300 млрд. резервов валюты.
А то "конфисковали, конфисковали!"
Эти резервы и так были предназначены для выплаты внешних долгов.
С них время от времени Центробанки ЕС и США уже размораживаются некоторые суммы для выплаты.
Другие платежи по российским долгам идут на спецсчета внутри России, где конвертируются в рубли, и замораживаются до тех пор, пока Запад российские деньги не разморозит.
С этих спецсчетов тоже могут кому-то за рубеж перевести. Но каждая такая операция требует разрешения на самом верху.

[Исправлено: serg kost, 21.04.2022 - 21:47]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
513
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 21:48
#13243
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Цитата:
serg kost:
Заморозили около 300 млрд. резервов валюты. А то "конфисковали, конфисковали!"

кто говорил что конфисковали . ничего не конфисковали . про суд я писал про иски .Цитата:
serg kost:
Ну так западных активов в России побольше можно заморозить раза в 2-3, чем российских за рубежом. Полностью производство табачки, процентов примерно 70 или больше соков, молочки. Автопромышленность, горнорудная, производство бытовой электротехники

Спектакль еще не окончен .
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