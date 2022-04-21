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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 16:07
Цитата:
смешно .
alex_60:
первый запуск межконтинентальной ракеты "Сармат" прошел успешно.
первый запуск межконтинентальной ракеты "Сармат" прошел успешно.
смешно .
a
(Полноправные пользователи)
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- 24.05.18
- Сообщений:
- 17078
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 16:15
Цитата:
кому то грустно.
самая мощная ракета в мире.
она еще долго не будет иметь аналогов в мире и заставит задуматься тех,
"кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать России".
"Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками
и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны"
YESNO:
смешно .
смешно .
кому то грустно.
самая мощная ракета в мире.
она еще долго не будет иметь аналогов в мире и заставит задуматься тех,
"кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать России".
"Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками
и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны"
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 16:17
Дед мой пчелами занимался.Любил он очень это дело. Я про пчёл про ос и мохнатых шмелей много литры прочитал. Вспомнил про осу и жужелицу
Есть особая порода ос, и есть жужелицы — златки. Оса выбирает себе хорошую, крупную, жирную жужелицу и наносит ей жалом три парализующих удара в три нервных узла. Жужелица лишается движения. Даже усиком не может пошевелить. И надо ее не убить, а только парализовать. Потому что, если убьешь, она моментально протухнет. Там, где водятся эти осы, жаркий климат. Будучи парализованной, она сохраняется свеженькой в течение недели. А это-то и нужно осе. Парализовав жужелицу, оса переворачивает ее на спину и на брюшке ее откладывает яички. Вскоре из них выводятся личинки. Они начинают пожирать жужелицу. Она живая, лежит, но не может пошевелиться, а они ее пожирают, выедают внутренности, чтобы вырасти, набраться сил, стать новыми осами, улететь.
Есть особая порода ос, и есть жужелицы — златки. Оса выбирает себе хорошую, крупную, жирную жужелицу и наносит ей жалом три парализующих удара в три нервных узла. Жужелица лишается движения. Даже усиком не может пошевелить. И надо ее не убить, а только парализовать. Потому что, если убьешь, она моментально протухнет. Там, где водятся эти осы, жаркий климат. Будучи парализованной, она сохраняется свеженькой в течение недели. А это-то и нужно осе. Парализовав жужелицу, оса переворачивает ее на спину и на брюшке ее откладывает яички. Вскоре из них выводятся личинки. Они начинают пожирать жужелицу. Она живая, лежит, но не может пошевелиться, а они ее пожирают, выедают внутренности, чтобы вырасти, набраться сил, стать новыми осами, улететь.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 16:19
Цитата:
Они уже откусили всё, что смогли.
А Россия ещё и не начала откусывать. Не ввела нормальных санкций.
Кстати, Азовсталь по розе ветров дымит на город. Жители сами хотят его снести, и оставить только завод Ильича.
YESNO:
откусят то что не дома лежит .
откусят то что не дома лежит .
Они уже откусили всё, что смогли.
А Россия ещё и не начала откусывать. Не ввела нормальных санкций.
Кстати, Азовсталь по розе ветров дымит на город. Жители сами хотят его снести, и оставить только завод Ильича.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 16:25
Цитата:
чего жители хотят ? или хотели ? ура спецоперация помогла . меньше народу больше кислороду .
serg kost:
Кстати, Азовсталь по розе ветров дымит на город. Жители сами хотят его снести, и оставить только завод Ильича.
Кстати, Азовсталь по розе ветров дымит на город. Жители сами хотят его снести, и оставить только завод Ильича.
чего жители хотят ? или хотели ? ура спецоперация помогла . меньше народу больше кислороду .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 16:38
Цитата:
В Лондон сколько увезли на хранение? 200 т или больше? помните я писал про это ? из США вывели $ сколько там млрд 200 или 300 . есть цифры ?
serg kost:
Они уже откусили всё, что смогли.
Они уже откусили всё, что смогли.
В Лондон сколько увезли на хранение? 200 т или больше? помните я писал про это ? из США вывели $ сколько там млрд 200 или 300 . есть цифры ?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 16:42
Так что там амерский суд ещё сможет дополнительно отжать?
Что осталось не отжатое?
Что осталось не отжатое?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 16:49
Цитата:
Цитата:
Интересно кто сейчас в плюсе от этой ситуации ?
serg kost:
Кстати, Азовсталь по розе ветров дымит на город.
Кстати, Азовсталь по розе ветров дымит на город.
Цитата:
По расчетам агентства, от 45 до 54% мирового неона полупроводникового класса, важного для лазеров, используемых для производства чипов, поступают от двух украинских компаний – Ingas и Cryoin.
По подсчетам исследовательской компании Techcet, в прошлом году на производство микросхем ушло около 540 тонн неона.
Так, ежемесячно украинские компании Ingas (Мариуполь) и Cryoin (Одесса) поставляли партнерам из Азиатского региона, США и Германии от 25 до 35 т инертного газа.
По подсчетам исследовательской компании Techcet, в прошлом году на производство микросхем ушло около 540 тонн неона.
Так, ежемесячно украинские компании Ingas (Мариуполь) и Cryoin (Одесса) поставляли партнерам из Азиатского региона, США и Германии от 25 до 35 т инертного газа.
Интересно кто сейчас в плюсе от этой ситуации ?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 16:52
Цитата:
госдепу задайте этот вопрос . или Байдену .
serg kost:
Так что там амерский суд ещё сможет дополнительно отжать? Что осталось не отжатое
Так что там амерский суд ещё сможет дополнительно отжать? Что осталось не отжатое
госдепу задайте этот вопрос . или Байдену .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 17:01
Цитата:
https://youtu.be/9DAV80auQvA
Нашли чем пугать . Готовы ко всему .
[Исправлено: Rexyn, 21.04.2022 - 18:10]
alex_60:
самая мощная ракета в мире. она еще долго не будет иметь аналогов в мире и заставит задуматься тех, "кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать России".
самая мощная ракета в мире. она еще долго не будет иметь аналогов в мире и заставит задуматься тех, "кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать России".
Нашли чем пугать . Готовы ко всему .
[Исправлено: Rexyn, 21.04.2022 - 18:10]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 17:17
Цитата:
Неон получают как побочный продукт в металлургии.
Дело в качестве очистки, таких предприятий с хорошей очисткой немного. В России, емнип, больше чистого неона производили, чем на Украине.Цитата:
Кто начал писать про амерский суд по Азовстали, тот уже не хочет ответить за себя?
YESNO:
Интересно кто сейчас в плюсе от этой ситуации ?
Интересно кто сейчас в плюсе от этой ситуации ?
Неон получают как побочный продукт в металлургии.
Дело в качестве очистки, таких предприятий с хорошей очисткой немного. В России, емнип, больше чистого неона производили, чем на Украине.Цитата:
YESNO:
госдепу задайте этот вопрос . или Байдену .
госдепу задайте этот вопрос . или Байдену .
Кто начал писать про амерский суд по Азовстали, тот уже не хочет ответить за себя?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 17:41
Цитата:
как всегда дискурс проваливается в какую то хрень . я предположил что в дальнейшем может произойти . вы считаете что уже все отобрали у России . осталась только территория .территория Украины . но ....
Цитата:
Встречный такой же вопрос . как в вашем стиле . Жители наняли росс армию или как они хотели снести завод ,?
serg kost:
Кто начал писать про амерский суд по Азовстали, тот уже не хочет ответить за себя?
Кто начал писать про амерский суд по Азовстали, тот уже не хочет ответить за себя?
как всегда дискурс проваливается в какую то хрень . я предположил что в дальнейшем может произойти . вы считаете что уже все отобрали у России . осталась только территория .территория Украины . но ....
Цитата:
serg kost:
Жители сами хотят его снести, и оставить только завод Ильича.
Жители сами хотят его снести, и оставить только завод Ильича.
Встречный такой же вопрос . как в вашем стиле . Жители наняли росс армию или как они хотели снести завод ,?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 17:47
Цитата:
Спасибо , понятно .
serg kost:
В России, емнип, больше чистого неона производили, чем на Украине.
В России, емнип, больше чистого неона производили, чем на Украине.
Спасибо , понятно .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 17:50
Не предполагайте всякой хрени, меньше будет вопросов от пользователей.
Были опросы по Азовстали ещё давно. Жители просили закрыть завод.
Сейчас хотят не восстанавливать, а снести. Решать им, а не нам.
Были опросы по Азовстали ещё давно. Жители просили закрыть завод.
Сейчас хотят не восстанавливать, а снести. Решать им, а не нам.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 18:11
Цитата:
Посмотрел сейчас по этой теме . Они очень оперативно подали всякие иски . Контора пишет как говорят . посмотрим дальше
serg kost:
Не предполагайте всякой хрени, меньше будет вопросов от пользователей.
Не предполагайте всякой хрени, меньше будет вопросов от пользователей.
Посмотрел сейчас по этой теме . Они очень оперативно подали всякие иски . Контора пишет как говорят . посмотрим дальше
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