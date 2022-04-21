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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
508
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 16:07
#13216
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Цитата:
alex_60:
первый запуск межконтинентальной ракеты "Сармат" прошел успешно.

смешно .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17078
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 16:15
#13217
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Цитата:
YESNO:
смешно .

кому то грустно.
самая мощная ракета в мире.
она еще долго не будет иметь аналогов в мире и заставит задуматься тех,
"кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать России".
"Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками
и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны"
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
508
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 16:17
#13218
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Дед мой пчелами занимался.Любил он очень это дело. Я про пчёл про ос и мохнатых шмелей много литры прочитал. Вспомнил про осу и жужелицу

Есть особая порода ос, и есть жужелицы — златки. Оса выбирает себе хорошую, крупную, жирную жужелицу и наносит ей жалом три парализующих удара в три нервных узла. Жужелица лишается движения. Даже усиком не может пошевелить. И надо ее не убить, а только парализовать. Потому что, если убьешь, она моментально протухнет. Там, где водятся эти осы, жаркий климат. Будучи парализованной, она сохраняется свеженькой в течение недели. А это-то и нужно осе. Парализовав жужелицу, оса переворачивает ее на спину и на брюшке ее откладывает яички. Вскоре из них выводятся личинки. Они начинают пожирать жужелицу. Она живая, лежит, но не может пошевелиться, а они ее пожирают, выедают внутренности, чтобы вырасти, набраться сил, стать новыми осами, улететь.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1181
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 16:19
#13219
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Цитата:
YESNO:
откусят то что не дома лежит .

Они уже откусили всё, что смогли.
А Россия ещё и не начала откусывать. Не ввела нормальных санкций.
Кстати, Азовсталь по розе ветров дымит на город. Жители сами хотят его снести, и оставить только завод Ильича.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
508
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 16:25
#13220
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Цитата:
serg kost:
Кстати, Азовсталь по розе ветров дымит на город. Жители сами хотят его снести, и оставить только завод Ильича.

чего жители хотят ? или хотели ? ура спецоперация помогла . меньше народу больше кислороду .
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
508
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 16:38
#13221
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Цитата:
serg kost:
Они уже откусили всё, что смогли.

В Лондон сколько увезли на хранение? 200 т или больше? помните я писал про это ? из США вывели $ сколько там млрд 200 или 300 . есть цифры ?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1181
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 16:42
#13222
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Так что там амерский суд ещё сможет дополнительно отжать?
Что осталось не отжатое?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
508
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 16:49
#13223
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Цитата:
serg kost:
Кстати, Азовсталь по розе ветров дымит на город.

Цитата:
По расчетам агентства, от 45 до 54% ​​мирового неона полупроводникового класса, важного для лазеров, используемых для производства чипов, поступают от двух украинских компаний – Ingas и Cryoin.

По подсчетам исследовательской компании Techcet, в прошлом году на производство микросхем ушло около 540 тонн неона.

Так, ежемесячно украинские компании Ingas (Мариуполь) и Cryoin (Одесса) поставляли партнерам из Азиатского региона, США и Германии от 25 до 35 т инертного газа.


Интересно кто сейчас в плюсе от этой ситуации ?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
508
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 16:52
#13224
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Цитата:
serg kost:
Так что там амерский суд ещё сможет дополнительно отжать? Что осталось не отжатое

госдепу задайте этот вопрос . или Байдену .
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
508
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 17:01
#13225
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Цитата:
alex_60:
самая мощная ракета в мире. она еще долго не будет иметь аналогов в мире и заставит задуматься тех, "кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать России".

https://youtu.be/9DAV80auQvA
Нашли чем пугать . Готовы ко всему .

[Исправлено: Rexyn, 21.04.2022 - 18:10]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1181
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 17:17
#13226
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Цитата:
YESNO:
Интересно кто сейчас в плюсе от этой ситуации ?

Неон получают как побочный продукт в металлургии.
Дело в качестве очистки, таких предприятий с хорошей очисткой немного. В России, емнип, больше чистого неона производили, чем на Украине.Цитата:
YESNO:
госдепу задайте этот вопрос . или Байдену .

Кто начал писать про амерский суд по Азовстали, тот уже не хочет ответить за себя?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
508
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 17:41
#13227
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Цитата:
serg kost:
Кто начал писать про амерский суд по Азовстали, тот уже не хочет ответить за себя?

как всегда дискурс проваливается в какую то хрень . я предположил что в дальнейшем может произойти . вы считаете что уже все отобрали у России . осталась только территория .территория Украины . но ....
Цитата:
serg kost:
Жители сами хотят его снести, и оставить только завод Ильича.

Встречный такой же вопрос . как в вашем стиле . Жители наняли росс армию или как они хотели снести завод ,?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
508
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 17:47
#13228
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Цитата:
serg kost:
В России, емнип, больше чистого неона производили, чем на Украине.

Спасибо , понятно .
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1181
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 17:50
#13229
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Не предполагайте всякой хрени, меньше будет вопросов от пользователей.
Были опросы по Азовстали ещё давно. Жители просили закрыть завод.
Сейчас хотят не восстанавливать, а снести. Решать им, а не нам.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
508
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 18:11
#13230
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Цитата:
serg kost:
Не предполагайте всякой хрени, меньше будет вопросов от пользователей.

Посмотрел сейчас по этой теме . Они очень оперативно подали всякие иски . Контора пишет как говорят . посмотрим дальше
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