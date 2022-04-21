Отправлено: - 17:41

serg kost:

Кто начал писать про амерский суд по Азовстали, тот уже не хочет ответить за себя?

serg kost:

Жители сами хотят его снести, и оставить только завод Ильича.

Цитата:как всегда дискурс проваливается в какую то хрень . я предположил что в дальнейшем может произойти . вы считаете что уже все отобрали у России . осталась только территория .территория Украины . но ....Цитата:Встречный такой же вопрос . как в вашем стиле . Жители наняли росс армию или как они хотели снести завод ,?