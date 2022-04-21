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≡ Три человека погибли в ДТП на Аулиекольской трассе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44052
Три человека погибли в ДТП на Аулиекольской трассе
Отправлено: 21.04.22 - 12:22
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Авария произошла вчера, 20 апреля, в 7-10 км от села Новонеженка. Легковой автомобиль "Тойота" въехал под прицеп КамАЗа. В "Тойоте" находилось четыре человека, трое из них, включая водителя, получили травмы не совместимые с жизнью.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11231
Три человека погибли в ДТП на Аулиекольской трассе
Отправлено: 21.04.22 - 12:22
#1
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Прицепы да, опасно болтаются иногда у некоторых просто от ветра..
На узких трассах тяжеловато..
Хорошо было бы ее расширить..

[Исправлено: 111, 21.04.2022 - 12:23]
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
944
Re: Три человека погибли в ДТП на Аулиекольской трассе
Отправлено: 21.04.22 - 13:53
#2
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Прицеп здесь ни при чём. Проблема в том,что водитель этого правого руля не видит справа,тк его фары светят влево. Он ослепляет встречные и сам ничего не видит справа. Я не пойму,почему не запретят делать коммерческие перевозки этим рос учётам с правым рулём? Ведь на трассе только они и летают со скоростью 150км/ч. Сколько еще понадобится смертей? Или патрульки их не видят,или видят,но не бесплатно? ;-) Там ведь если капнуть по глубже,то и до штраф стоянки недалеко. Переделанные + с левыми документами. Пора в этих перевозках навести порядок.
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