Отправлено: - 13:53

Прицеп здесь ни при чём. Проблема в том,что водитель этого правого руля не видит справа,тк его фары светят влево. Он ослепляет встречные и сам ничего не видит справа. Я не пойму,почему не запретят делать коммерческие перевозки этим рос учётам с правым рулём? Ведь на трассе только они и летают со скоростью 150км/ч. Сколько еще понадобится смертей? Или патрульки их не видят,или видят,но не бесплатно?Там ведь если капнуть по глубже,то и до штраф стоянки недалеко. Переделанные + с левыми документами. Пора в этих перевозках навести порядок.