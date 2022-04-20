Отправлено: - 01:17

yudjin:

Надо внести, минимум в правила форума, что здоровые волосатые дядьки не должны из себя изображать юных тёток, а МАТёрые тётки прикрываться мужскими именами. ...развели толерастию, понимаешь

Цитата:Так как сайт ну очень тупенький, и нет возможности прикрепить файл(ау, "НГ", 21-ый век на дворе!),я бы хотел выложить здесь картинку, на которой изображён здоровенный волосатый дядька, наряженный в детскую одежду, с надписью:"Когда ты в душе нежная розовая принцесса,а по паспорту Николай Степанович 50-ти лет."ПыСы. "Грешно смеяться над больными!"