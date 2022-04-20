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Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак Z на воротах дома в Костанайском районе?
Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак Z на воротах дома в Костанайском районе?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44052
Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак Z на воротах дома в Костанайском районе?
Отправлено: 20.04.22 - 18:01
Знак Z появился на воротах одного из домов в с Заречное. Об этом «НГ» сообщил подписчик в Instagram. “Как на это смотреть? И что нужно делать? Нужно ли штрафовать хозяина?" - написал он.
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Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 853
Re: Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак...
Отправлено: 20.04.22 - 22:47
Невооруженным глазом видно куда скатывается страна. Соседа, который помог в трудную минуту поддержать стесняемся, Георгиевской ленты, дня Победы и Бессмертного полка тоже. Что дальше? Памятники дедам освободителям сносить, парк им. Панфиловцев переименовать и т.д? А вот Израиль собирается отмечать день Победы и бессмертный полк в онлайн не перевел, хотя его трудно назвать другом России.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15208
Re: Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак...
Отправлено: 21.04.22 - 00:50
Цитата:
Причем меня удивило что дата российская, а не европейская - 8 мая.
Дантист:
А вот Израиль собирается отмечать день Победы
А вот Израиль собирается отмечать день Победы
Причем меня удивило что дата российская, а не европейская - 8 мая.
Re: Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак...
Отправлено: 21.04.22 - 01:17
Цитата:
Так как сайт ну очень тупенький, и нет возможности прикрепить файл(ау, "НГ", 21-ый век на дворе!),я бы хотел выложить здесь картинку, на которой изображён здоровенный волосатый дядька, наряженный в детскую одежду, с надписью:"Когда ты в душе нежная розовая принцесса,а по паспорту Николай Степанович 50-ти лет."
ПыСы. "Грешно смеяться над больными!"
yudjin:
Надо внести, минимум в правила форума, что здоровые волосатые дядьки не должны из себя изображать юных тёток, а МАТёрые тётки прикрываться мужскими именами. ...развели толерастию, понимаешь
Надо внести, минимум в правила форума, что здоровые волосатые дядьки не должны из себя изображать юных тёток, а МАТёрые тётки прикрываться мужскими именами. ...развели толерастию, понимаешь
Так как сайт ну очень тупенький, и нет возможности прикрепить файл(ау, "НГ", 21-ый век на дворе!),я бы хотел выложить здесь картинку, на которой изображён здоровенный волосатый дядька, наряженный в детскую одежду, с надписью:"Когда ты в душе нежная розовая принцесса,а по паспорту Николай Степанович 50-ти лет."
ПыСы. "Грешно смеяться над больными!"
Re: Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак...
Отправлено: 21.04.22 - 01:19
"Не все герои носят плащи". А может, это просто Зорро свой знак оставил?!
ПыСы. Испанский стыд...
ПыСы. Испанский стыд...
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2517
Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак Z на воротах дома в Костанайском районе?
Отправлено: 21.04.22 - 09:52
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.07.13
- Сообщений:
- 3089
Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак Z на воротах дома в Костанайском районе?
Отправлено: 21.04.22 - 10:46
Цитата:
Попытки усидеть на двух стульях. И нашим и вашим. Если это делается с разрешения РФ, то в принципе не страшно.
А какая помощь от латинской буквы то? Я тоже против этого. Люди умирают и там и там. И не только плохие, но и обычные тоже. Хотите поддержать Россию, так есть куча других способов.
[Исправлено: Сергей_я, 21.04.2022 - 10:49]
Дантист:
Невооруженным глазом видно куда скатывается страна. Соседа, который помог в трудную минуту поддержать стесняемся, Георгиевской ленты, дня Победы и Бессмертного полка тоже.
Невооруженным глазом видно куда скатывается страна. Соседа, который помог в трудную минуту поддержать стесняемся, Георгиевской ленты, дня Победы и Бессмертного полка тоже.
Попытки усидеть на двух стульях. И нашим и вашим. Если это делается с разрешения РФ, то в принципе не страшно.
А какая помощь от латинской буквы то? Я тоже против этого. Люди умирают и там и там. И не только плохие, но и обычные тоже. Хотите поддержать Россию, так есть куча других способов.
[Исправлено: Сергей_я, 21.04.2022 - 10:49]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 542
Re: Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак...
Отправлено: 21.04.22 - 11:25
Цитата:
тут скорее обозначение своей позиции, что я Za.
Цитата:
наш аким же вроде сказал организовать и офлайн тоже, люди ж все равно придут
Сергей_я:
А какая помощь от латинской буквы
А какая помощь от латинской буквы
тут скорее обозначение своей позиции, что я Za.
Цитата:
Дантист: Бессмертного полка
наш аким же вроде сказал организовать и офлайн тоже, люди ж все равно придут
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 11231
Re: Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак...
Отправлено: 21.04.22 - 11:51
Цитата:
Сравнил не сравнимое..
У курдов нет своей страны.
Они хотели отколоть части разных стран, их признали сепаратистами..
Как например с Луганском, но там при помощи России это получилось, отнять территории у другой суверенной страны.
В Чечне раннее не получилось, их тоже обьявили сепаратистами и всех уничтожили.
Горожанин_kst:
Турция размазывает курдские формирования в Северном Ираке. Это
Турция размазывает курдские формирования в Северном Ираке. Это
Сравнил не сравнимое..
У курдов нет своей страны.
Они хотели отколоть части разных стран, их признали сепаратистами..
Как например с Луганском, но там при помощи России это получилось, отнять территории у другой суверенной страны.
В Чечне раннее не получилось, их тоже обьявили сепаратистами и всех уничтожили.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 547
Re: Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак...
Отправлено: 21.04.22 - 13:28
Перед нарисованной буквой Z достаточно нарисовать букву К и всего делов. И патриотичненько, и ситуацию спасли.
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