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≡ Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак Z на воротах дома в Костанайском районе?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44052
Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак Z на воротах дома в Костанайском районе?
Отправлено: 20.04.22 - 18:01
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Знак Z появился на воротах одного из домов в с Заречное. Об этом «НГ» сообщил подписчик в Instagram. “Как на это смотреть? И что нужно делать? Нужно ли штрафовать хозяина?" - написал он.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
853
Re: Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак...
Отправлено: 20.04.22 - 22:47
#15
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Невооруженным глазом видно куда скатывается страна. Соседа, который помог в трудную минуту поддержать стесняемся, Георгиевской ленты, дня Победы и Бессмертного полка тоже. Что дальше? Памятники дедам освободителям сносить, парк им. Панфиловцев переименовать и т.д? А вот Израиль собирается отмечать день Победы и бессмертный полк в онлайн не перевел, хотя его трудно назвать другом России.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15208
Re: Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак...
Отправлено: 21.04.22 - 00:50
#16
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Цитата:
Дантист:
А вот Израиль собирается отмечать день Победы

Причем меня удивило что дата российская, а не европейская - 8 мая.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2213
Re: Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак...
Отправлено: 21.04.22 - 01:17
#17
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Цитата:
yudjin:
Надо внести, минимум в правила форума, что здоровые волосатые дядьки не должны из себя изображать юных тёток, а МАТёрые тётки прикрываться мужскими именами. ...развели толерастию, понимаешь

Так как сайт ну очень тупенький, и нет возможности прикрепить файл(ау, "НГ", 21-ый век на дворе!),я бы хотел выложить здесь картинку, на которой изображён здоровенный волосатый дядька, наряженный в детскую одежду, с надписью:"Когда ты в душе нежная розовая принцесса,а по паспорту Николай Степанович 50-ти лет."
ПыСы. "Грешно смеяться над больными!"
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2213
Re: Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак...
Отправлено: 21.04.22 - 01:19
#18
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"Не все герои носят плащи". А может, это просто Зорро свой знак оставил?!
ПыСы. Испанский стыд...
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2517
Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак Z на воротах дома в Костанайском районе?
Отправлено: 21.04.22 - 09:52
#19
Комментарий удален модератором.
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3089
Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак Z на воротах дома в Костанайском районе?
Отправлено: 21.04.22 - 10:46
#20
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Цитата:
Дантист:
Невооруженным глазом видно куда скатывается страна. Соседа, который помог в трудную минуту поддержать стесняемся, Георгиевской ленты, дня Победы и Бессмертного полка тоже.

Попытки усидеть на двух стульях. И нашим и вашим. Если это делается с разрешения РФ, то в принципе не страшно.
А какая помощь от латинской буквы то? Я тоже против этого. Люди умирают и там и там. И не только плохие, но и обычные тоже. Хотите поддержать Россию, так есть куча других способов.

[Исправлено: Сергей_я, 21.04.2022 - 10:49]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
542
Re: Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак...
Отправлено: 21.04.22 - 11:25
#21
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Цитата:
Сергей_я:
А какая помощь от латинской буквы

тут скорее обозначение своей позиции, что я Za.

Цитата:
Дантист: Бессмертного полка

наш аким же вроде сказал организовать и офлайн тоже, люди ж все равно придут
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11231
Re: Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак...
Отправлено: 21.04.22 - 11:51
#22
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Цитата:
Горожанин_kst:
Турция размазывает курдские формирования в Северном Ираке. Это

Сравнил не сравнимое..
У курдов нет своей страны.
Они хотели отколоть части разных стран, их признали сепаратистами..
Как например с Луганском, но там при помощи России это получилось, отнять территории у другой суверенной страны.
В Чечне раннее не получилось, их тоже обьявили сепаратистами и всех уничтожили.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
547
Re: Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак...
Отправлено: 21.04.22 - 13:28
#23
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Перед нарисованной буквой Z достаточно нарисовать букву К и всего делов. И патриотичненько, и ситуацию спасли.
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