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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 11:55
Цитата:
Нет, ты хотел сравнить тех нацистов, что сжигали миллионами, с теми, кто не убивал..
Ну получилось?
Есть статистика полагаю по Мариуполю, сколько там они убивали?
Или ты понимаешь под нацистами просто народ, который защищает свой город, свои семьи?
Сколько сожгли людей в мирное время якобы украинские нацисты?
Берем два месяца.
И сколько уничтожила нападающая сторона мирных жителей за тот же самый промежуток..
Маркс:
Хех.. Тебя оправдываю.. Что при нацистах
Хех.. Тебя оправдываю.. Что при нацистах
Нет, ты хотел сравнить тех нацистов, что сжигали миллионами, с теми, кто не убивал..
Ну получилось?
Есть статистика полагаю по Мариуполю, сколько там они убивали?
Или ты понимаешь под нацистами просто народ, который защищает свой город, свои семьи?
Сколько сожгли людей в мирное время якобы украинские нацисты?
Берем два месяца.
И сколько уничтожила нападающая сторона мирных жителей за тот же самый промежуток..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 542
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 11:57
Цитата:
ТОП!!! От души посмеялся)
Цитата:
Давно пора привыкнуть, что он из всего написанного выбирает только те слова, что ему хочется, из них строит предложение с нужным ему смыслом, и уже на него отвечает))
Горожанин_kst: "Лицца жолтые нал городам кружааат-цца, С тихим шорахам на улииицы лажааат-цца, И ни спрятат-цца от них нам и не скрыыыт-цца"
ТОП!!! От души посмеялся)
Цитата:
elektron: Ты опять вырвал фразу из контекста
Давно пора привыкнуть, что он из всего написанного выбирает только те слова, что ему хочется, из них строит предложение с нужным ему смыслом, и уже на него отвечает))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 12:07
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 12:13
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 12:17
Сегодня яйки наверно надо набрать на паску..
То то будет отмечать?
То то будет отмечать?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 12:25
И так.
Продолжение.
Относим ли коллективное письмо редакции, чтобы во Флуде все таки были правила?
Продолжение.
Относим ли коллективное письмо редакции, чтобы во Флуде все таки были правила?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 12:27
В связи с такой накаленной обстановкой, люди, говорящие слово нацисты на определенных лиц, могут подставить ыорум НГ, а это наш дом.
Если захотят, засудят и серьезно.
Тут вам не Россия, где это разрешено.
А так отдельной темой все будет идти, закрытой, лишние читатели этотне увидят..
Если захотят, засудят и серьезно.
Тут вам не Россия, где это разрешено.
А так отдельной темой все будет идти, закрытой, лишние читатели этотне увидят..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 938
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 12:27
Цитата:
Лучше и не скажешь. Всё в точку
Маркс:
Лучше и не скажешь. Всё в точку
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 12:28
Цитата:
Я за то, чтобы во флуде был дежурный санитар
[Исправлено: maxsaf, 21.04.2022 - 12:30]
111: В связи с такой накаленной обстановкой
Я за то, чтобы во флуде был дежурный санитар
[Исправлено: maxsaf, 21.04.2022 - 12:30]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 12:29
Почеу так настаиваю, уже есть как говорится примеры, пока у них не получается, в силу просто может их клеветы, но, получится у других, более образованных и с не техническим образованием, а как минимум высшим..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 12:30
Тему меняем на Мирный флуд, либо тему эту делаем Флуд Военный и создаем Мирный Флуд..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 12:31
Цитата:
Хочешь набить 321 камент
111:
Почеу так настаиваю
Почеу так настаиваю
Хочешь набить 321 камент
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 12:31
Комментарии для набора 30ти во Флуде делаем под запрет.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 12:34
Цитата:
Пока не получается, это потом.
300 чистых, 20 стертых, итого 320.
Если стерты 21, то не считается..
maxsaf:
Хочешь набить 321 камент
Хочешь набить 321 камент
Пока не получается, это потом.
300 чистых, 20 стертых, итого 320.
Если стерты 21, то не считается..
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