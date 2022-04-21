Отправлено: - 11:57

Горожанин_kst: "Лицца жолтые нал городам кружааат-цца, С тихим шорахам на улииицы лажааат-цца, И ни спрятат-цца от них нам и не скрыыыт-цца"

elektron: Ты опять вырвал фразу из контекста

Цитата:ТОП!!! От души посмеялся)Цитата:Давно пора привыкнуть, что он из всего написанного выбирает только те слова, что ему хочется, из них строит предложение с нужным ему смыслом, и уже на него отвечает))