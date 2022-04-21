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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11214
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 11:55
#13171
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Цитата:
Маркс:
Хех.. Тебя оправдываю.. Что при нацистах

Нет, ты хотел сравнить тех нацистов, что сжигали миллионами, с теми, кто не убивал..
Ну получилось?
Есть статистика полагаю по Мариуполю, сколько там они убивали?
Или ты понимаешь под нацистами просто народ, который защищает свой город, свои семьи?
Сколько сожгли людей в мирное время якобы украинские нацисты?
Берем два месяца.
И сколько уничтожила нападающая сторона мирных жителей за тот же самый промежуток..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
542
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 11:57
#13172
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Цитата:
Горожанин_kst: "Лицца жолтые нал городам кружааат-цца, С тихим шорахам на улииицы лажааат-цца, И ни спрятат-цца от них нам и не скрыыыт-цца"

ТОП!!! От души посмеялся)

Цитата:
elektron: Ты опять вырвал фразу из контекста

Давно пора привыкнуть, что он из всего написанного выбирает только те слова, что ему хочется, из них строит предложение с нужным ему смыслом, и уже на него отвечает))
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2213
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 12:07
#13173
Комментарий проходит проверку.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2213
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 12:13
#13174
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11214
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 12:17
#13175
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Сегодня яйки наверно надо набрать на паску..
То то будет отмечать?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11214
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 12:25
#13176
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И так.
Продолжение.
Относим ли коллективное письмо редакции, чтобы во Флуде все таки были правила?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11214
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 12:27
#13177
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В связи с такой накаленной обстановкой, люди, говорящие слово нацисты на определенных лиц, могут подставить ыорум НГ, а это наш дом.
Если захотят, засудят и серьезно.
Тут вам не Россия, где это разрешено.
А так отдельной темой все будет идти, закрытой, лишние читатели этотне увидят..
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
938
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 12:27
#13178
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Цитата:
Маркс:

Лучше и не скажешь. Всё в точку
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16116
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 12:28
#13179
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Цитата:
111: В связи с такой накаленной обстановкой


Я за то, чтобы во флуде был дежурный санитар :lol:

[Исправлено: maxsaf, 21.04.2022 - 12:30]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11214
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 12:29
#13180
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Почеу так настаиваю, уже есть как говорится примеры, пока у них не получается, в силу просто может их клеветы, но, получится у других, более образованных и с не техническим образованием, а как минимум высшим..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11214
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 12:30
#13181
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Тему меняем на Мирный флуд, либо тему эту делаем Флуд Военный и создаем Мирный Флуд..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16116
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 12:31
#13182
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Цитата:
111:
Почеу так настаиваю

Хочешь набить 321 камент :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11214
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 12:31
#13183
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Комментарии для набора 30ти во Флуде делаем под запрет.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11214
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 12:34
#13184
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Цитата:
maxsaf:
Хочешь набить 321 камент

Пока не получается, это потом.
300 чистых, 20 стертых, итого 320.
Если стерты 21, то не считается..
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