Несколько лет «Наша Газета» рассказывала читателям о том, как в Костанае коммунальные службы вредят зеленым насаждениям. За судьбу деревьев боролись местные активисты, но всякий раз чиновники говорили: кронирование и вырубку проводят правомерно и по необходимости. Однако неделю назад выяснилось, что это далеко не так: городская прокуратура проверила работу отдела ЖКХ акимата Костаная и выявила, что незаконно вырубили тысячи деревьев. Теперь для компенсации те же подрядчики должны воткнуть в землю почти 300 тысяч саженцев. Как считали потери и где будут возмещать ущерб? И вообще, каким образом под носом акимата в 2020 году наш маленький оазис превращали в пустыню? Попробуем разобраться.
После любого капитального ремонта улицы лысеют и опустыниваются. За последние 10 лет город потерял значительную часть деревьев... Жителям в уши лили басни про необходимость кронирования, а на самом деле уничтожали и зарабатывали на этом. Достаточно проехать по городу с картой, чтобы составить список улиц, которые нужно озеленить... Начну составлять... Леонида Беды, Павлова, Чехова, Чкалова, Кирова, Герцена... Сколько голых дворов в новых микрорайонах Аэропорт, Юбилейный, Береке... Сколько пней на пр Аль-Фараби, ул.Баймагамбетова я демонстрировал в ветке форума. Так что мест в городе полно... мозгов и желания мало.
Судя по нормам, если будут садить густо ("как в лесу") то плотность должна быть 0,6-0,7 на 1 кв. м соотвественно 300 000 / 0,7 = 428 571 кв. м = 42,86 га., что при площади города в 24 000 га составляет 0,179% от его площади. При посадке как в парке - и плотности 0,3-0,5 = 60 га или 0,25% от площади.
Валентин: Ехал недавно в Рудный, обратил внимание на кронированные (!) тополя по обочине трассы.Зачем их кронировали там, я понять не смог - нет там линий электропередач над ними.
Да, тоже видел в прошлую субботу, напротив дачных обществ. Еще ветки спиленные не убрали. А ведь там на многих тополях были гнезда. Смотрю пару тополей пощадили...на них с десяток уже заселенных гнезд, птицы кружат. Кому они мешают в степи и парковок под ними тоже нет... наверное на распиле деревьев просто зарабатывают? А потом окажется, что разрешения не давали и все незаконно! Да и спилы там никто не закрашивает краской .... а так обещали, так обещали...
Валентин: Ехал недавно в Рудный, обратил внимание на кронированные (!) тополя по обочине трассы. Зачем их кронировали там, я понять не смог - нет там линий электропередач над ними.
Ну, что ж вы такой наивный? Ясно же, что именно там пилят. Лучше Александра Васильева (Сплин) об этом никто не написал:
Мы пилим бюджет. Осторожно, опасная зона ! Мы пилим бюджет по инструкции, в рамках закона, Нам все механизмы известны и схема знакома. Мы пилим бюджет. Выше локтя закатан манжет. ... Нам платят за это. Мы делаем то, что умеем. Завидуйте нам - мы довольны всем тем, что имеем. Мы пилим бюджет - и нам нравится эта работа. Пока, неудачники ! Smoke on the water.
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