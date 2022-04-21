Отправлено: - 12:25

- Свалка разрослась буквально за пару недель,

Цитата:какие пару недель... Там годами толком не убирают. Все ветки лежат с прошлого года. Это самая безответственная, бесхозная площадка микрорайона - это клоака района, можно сказать. Ограждение ремонтировалась в последний раз года 3 назад. Несмотря на прошлогодний визит комиссии из акимата, которые вынесли председателю предупреждение не сделано НИ-ЧЕ-ГО.Луже почти не просыхает и не дает подойти, сзади и сбоку грязь от устроенной на земле парковки.