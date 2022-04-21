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≡ «Свалки Костаная». «Не вывезли даже елки!»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44052
«Свалки Костаная». «Не вывезли даже елки!»
Отправлено: 21.04.22 - 12:25
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О довольно большой свалке рядом с контейнерами во дворе дома № 5 в 9-м микрорайоне сообщила «НГ» жительница Костаная Тамара БУРЯТОВА.

- Свалка разрослась буквально за пару недель, - пояснила она. - Мелкий мусор и выброшенные елки появились давно - пару месяцев назад точно. Потом добавили бумагу, пакеты.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8440
Re: «Свалки Костаная». «Не вывезли даже елки!»
Отправлено: 21.04.22 - 12:25
#1
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Цитата:
- Свалка разрослась буквально за пару недель,

какие пару недель... Там годами толком не убирают. Все ветки лежат с прошлого года. Это самая безответственная, бесхозная площадка микрорайона - это клоака района, можно сказать. Ограждение ремонтировалась в последний раз года 3 назад. Несмотря на прошлогодний визит комиссии из акимата, которые вынесли председателю предупреждение не сделано НИ-ЧЕ-ГО.

Луже почти не просыхает и не дает подойти, сзади и сбоку грязь от устроенной на земле парковки.
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