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≡ Суммы подъемных приезжающим врачам увеличили до 5 млн тенге в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44048
Суммы подъемных приезжающим врачам увеличили до 5 млн тенге в Костанайской области
Отправлено: 20.04.22 - 21:53
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5 млн тенге полагаются тем специалистам, которые будут работать в медицинских учреждениях на селе, 3,5 млн тенге - докторам, которые распределились в городские больницы и поликлиники. Размеры выплат единогласно одобрили депутаты облмаслихата.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5214
Re: Суммы подъемных приезжающим врачам увеличили до 5 млн тенге...
Отправлено: 20.04.22 - 21:53
#1
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Я знаю двоих выпускников медицинского вуза, ну не хотят они работать врачами, зарплата говорят мизерная
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9220
Суммы подъемных приезжающим врачам увеличили до 5 млн тенге в Костанайской области
Отправлено: 20.04.22 - 22:06
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Я знаю двоих выпускников медицинского вуза, ну не хотят они работать врачами, зарплата говорят мизерная

А кем трудятся, если не секрет? Не грузчиками ли случайно? ;-)
Говорят хорошо платят. :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5214
Re: Суммы подъемных приезжающим врачам увеличили до 5 млн тенге...
Отправлено: 21.04.22 - 07:25
#3
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Они ездят в Атырау на вахту
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