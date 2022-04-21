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а за то, чтоб учил вас к профессиональной подготовке в реальной жизни!

Цитата:Тренируй! Тренируй нас полностью!!!Но отчасти ты прав - я благодаря тебе научился не реагировать на провокации. Но это индивидуально всё - из своих ошибок каждый делает свои выводы.