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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:07
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:07
Цитата:
Ты сказал, знаю ли я их..
Блин, я тебя даже не знаю, как ты выглядишь, ни рост, ни вес и с тобой не пил за Брудеркругер как говорится.
Почему ты решил, что я должен знать их?
elektron:
Коломейского
Коломейского
Ты сказал, знаю ли я их..
Блин, я тебя даже не знаю, как ты выглядишь, ни рост, ни вес и с тобой не пил за Брудеркругер как говорится.
Почему ты решил, что я должен знать их?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:09
Как я могу знать каких то людей, взятых с интернета, а не с реальной моей личной жизни?
Давай накидаем друг другу сколько там, 8 миллиардов людей и начнем друг друга тыкать, знаешь ли ты их, бухал ли ты с ними или так здороваешься ежедневно..
Это же глупая глупость..
Давай накидаем друг другу сколько там, 8 миллиардов людей и начнем друг друга тыкать, знаешь ли ты их, бухал ли ты с ними или так здороваешься ежедневно..
Это же глупая глупость..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:09
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:11
Цитата:
Я и ответил, да, только чай типа пили сегодня или вчера..
Ога, и дружим семьями и наши дети вместе в школу ходят..
elektron:
Марик ты этих людей знаешь?
Марик ты этих людей знаешь?
Я и ответил, да, только чай типа пили сегодня или вчера..
Ога, и дружим семьями и наши дети вместе в школу ходят..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:13
Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог
Шла босиком не жалея ног.
Сердце его теперь в твоих руках.
Не потеряй его и не сломай.
Шла босиком не жалея ног.
Сердце его теперь в твоих руках.
Не потеряй его и не сломай.
(Уважаемые пользователи)
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- 08.08.10
- Сообщений:
- 15208
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:13
Цитата:
Тренируй! Тренируй нас полностью!!!
Но отчасти ты прав - я благодаря тебе научился не реагировать на провокации. Но это индивидуально всё - из своих ошибок каждый делает свои выводы.
111:
а за то, чтоб учил вас к профессиональной подготовке в реальной жизни!
а за то, чтоб учил вас к профессиональной подготовке в реальной жизни!
Тренируй! Тренируй нас полностью!!!
Но отчасти ты прав - я благодаря тебе научился не реагировать на провокации. Но это индивидуально всё - из своих ошибок каждый делает свои выводы.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:14
Иногда больше пол жизни живешь с человеком, а не знаешь его..
Неужели это так трудно понять?
Неужели это так трудно понять?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:16
Цитата:
Что то они на протяжении уже более 15ти лет, наступают на одни и те же грабли.
Реагируют и реагируют..
Хотя многих прошу сам, игнорьте, не реагируйте...
Victor Yang:
Но это индивидуально всё - из своих ошибок каждый делает свои выводы
Но это индивидуально всё - из своих ошибок каждый делает свои выводы
Что то они на протяжении уже более 15ти лет, наступают на одни и те же грабли.
Реагируют и реагируют..
Хотя многих прошу сам, игнорьте, не реагируйте...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:19
Просил уже не нашего сколько раз, таноми, дона бывшего австрийца..
А вот всё гоняются да гоняются..
А, алекса прошу уже об этом лет 15 кстати..
Ну вот что то не получается у них..
Почему, не знаю..
Хотят общения со мной?
А вот всё гоняются да гоняются..
А, алекса прошу уже об этом лет 15 кстати..
Ну вот что то не получается у них..
Почему, не знаю..
Хотят общения со мной?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:22
Вообще, я бы с таким как я вообще бы не переписывался..
Ведь слышать другое мнение, не толпы, всегда обидно..
А вдруг это окажется правдой..
Да, еще одна тема для разговоров..
Ведь слышать другое мнение, не толпы, всегда обидно..
А вдруг это окажется правдой..
Да, еще одна тема для разговоров..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:26
Итого 226 комментариев .
До заветных 320ти не доплыть полагаю..
Ладно..
Тоже какой никакой опыт..
С этими людьми невозможно набрать такое количество..
Надо искать других людей..
До заветных 320ти не доплыть полагаю..
Ладно..
Тоже какой никакой опыт..
С этими людьми невозможно набрать такое количество..
Надо искать других людей..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:28
В инстаграмм что ли пойти или в Ютуб в гости к НГ и там набоать недостающее..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:30
Представляю в инстаграмме - Подпишитесь на мой канал в НГ и каждый десятый выиграет Термомикс серия 6!
А что, совершенно неплохо..
А что, совершенно неплохо..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:33
ТМ-6..
Да, мечтаю о нем.
Но моя больше мечтает о золоте на руку..
Присмотрелись к какому то браслету за 266 тысяч, но как подорожало то..
Если полгода назал грамм золота стоил 28 тысяч, то сейчас 45..
Спецоперация по подорожанию...
Да, мечтаю о нем.
Но моя больше мечтает о золоте на руку..
Присмотрелись к какому то браслету за 266 тысяч, но как подорожало то..
Если полгода назал грамм золота стоил 28 тысяч, то сейчас 45..
Спецоперация по подорожанию...
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