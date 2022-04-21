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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2209
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:07
#13141
Комментарий проходит проверку.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11194
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:07
#13142
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Цитата:
elektron:
Коломейского

Ты сказал, знаю ли я их..
Блин, я тебя даже не знаю, как ты выглядишь, ни рост, ни вес и с тобой не пил за Брудеркругер как говорится.
Почему ты решил, что я должен знать их?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11194
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:09
#13143
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Как я могу знать каких то людей, взятых с интернета, а не с реальной моей личной жизни?
Давай накидаем друг другу сколько там, 8 миллиардов людей и начнем друг друга тыкать, знаешь ли ты их, бухал ли ты с ними или так здороваешься ежедневно..
Это же глупая глупость..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2209
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:09
#13144
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11194
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:11
#13145
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Цитата:
elektron:
Марик ты этих людей знаешь?


Я и ответил, да, только чай типа пили сегодня или вчера..
Ога, и дружим семьями и наши дети вместе в школу ходят..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11194
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:13
#13146
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Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог
Шла босиком не жалея ног.
Сердце его теперь в твоих руках.
Не потеряй его и не сломай.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15208
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:13
#13147
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Цитата:
111:
а за то, чтоб учил вас к профессиональной подготовке в реальной жизни!

Тренируй! Тренируй нас полностью!!! :lol: :lol: :lol:
Но отчасти ты прав - я благодаря тебе научился не реагировать на провокации. Но это индивидуально всё - из своих ошибок каждый делает свои выводы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11194
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:14
#13148
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Иногда больше пол жизни живешь с человеком, а не знаешь его..
Неужели это так трудно понять?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11194
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:16
#13149
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Цитата:
Victor Yang:
Но это индивидуально всё - из своих ошибок каждый делает свои выводы

Что то они на протяжении уже более 15ти лет, наступают на одни и те же грабли.
Реагируют и реагируют..
Хотя многих прошу сам, игнорьте, не реагируйте...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11194
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:19
#13150
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Просил уже не нашего сколько раз, таноми, дона бывшего австрийца..
А вот всё гоняются да гоняются..
А, алекса прошу уже об этом лет 15 кстати..
Ну вот что то не получается у них..
Почему, не знаю..
Хотят общения со мной?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11194
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:22
#13151
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Вообще, я бы с таким как я вообще бы не переписывался..
Ведь слышать другое мнение, не толпы, всегда обидно..
А вдруг это окажется правдой..
Да, еще одна тема для разговоров..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11194
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:26
#13152
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Итого 226 комментариев .
До заветных 320ти не доплыть полагаю..
Ладно..
Тоже какой никакой опыт..
С этими людьми невозможно набрать такое количество..
Надо искать других людей..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11194
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:28
#13153
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В инстаграмм что ли пойти или в Ютуб в гости к НГ и там набоать недостающее..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11194
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:30
#13154
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Представляю в инстаграмме - Подпишитесь на мой канал в НГ и каждый десятый выиграет Термомикс серия 6!
А что, совершенно неплохо..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11194
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 21.04.22 - 01:33
#13155
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ТМ-6..
Да, мечтаю о нем.
Но моя больше мечтает о золоте на руку..
Присмотрелись к какому то браслету за 266 тысяч, но как подорожало то..
Если полгода назал грамм золота стоил 28 тысяч, то сейчас 45..
Спецоперация по подорожанию...
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