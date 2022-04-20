Re: Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак...

Отправлено: - 22:47

Невооруженным глазом видно куда скатывается страна. Соседа, который помог в трудную минуту поддержать стесняемся, Георгиевской ленты, дня Победы и Бессмертного полка тоже. Что дальше? Памятники дедам освободителям сносить, парк им. Панфиловцев переименовать и т.д? А вот Израиль собирается отмечать день Победы и бессмертный полк в онлайн не перевел, хотя его трудно назвать другом России.