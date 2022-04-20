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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 22:27
Цитата:
Хм..
Вот ты не комментируешь практически все темы НГ тут..
Это доказывает их ненужность?
Что то я с тобой не очень согласен..
Может быть дело просто в тебе самом, что ты тут не нужный, а я слышал это мнение от кого то, заметь..
Don Julio:
Ну то что ты здесь, а не там, какба доказывает его бесполезность и ненужность..
Ну то что ты здесь, а не там, какба доказывает его бесполезность и ненужность..
Хм..
Вот ты не комментируешь практически все темы НГ тут..
Это доказывает их ненужность?
Что то я с тобой не очень согласен..
Может быть дело просто в тебе самом, что ты тут не нужный, а я слышал это мнение от кого то, заметь..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 22:31
Цитата:
Хм..
С концентрационными лагерями, где детей варили на мыло?
Или где сжигали..
Да..
Действительно лучше..
Ведь всего этого на Украине не нашли..
elektron:
Германия при нацистах тоже лучше выглядела,
Германия при нацистах тоже лучше выглядела,
Хм..
С концентрационными лагерями, где детей варили на мыло?
Или где сжигали..
Да..
Действительно лучше..
Ведь всего этого на Украине не нашли..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 22:34
Вообще, говорить что в Германии при нацистах было лучше, потому что там сжигали в печках миллионы евреев и граждан Советсткого Союза, это было как бы счастье, тоже имеет место быть..
Сравнение с Украиной..
Но на Украине то не нашли ни одного, повторюсь, ни одного концентрационного лагеря для мирных граждан!
Вот для кого то счастье это как то так врать, что ли..
Сравнение с Украиной..
Но на Украине то не нашли ни одного, повторюсь, ни одного концентрационного лагеря для мирных граждан!
Вот для кого то счастье это как то так врать, что ли..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 22:36
Так, следующий!
В чем ваше счастье!?
И не смейте моргать как в садике и дуться!
Отвечайте по существу!
В чем ваше счастье!?
И не смейте моргать как в садике и дуться!
Отвечайте по существу!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1043
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 22:37
Цитата:
Хотя это и личный выпад, но я тебе отвечу, чтобы тебе было понятно.
Я комментирую то что считаю нужным, при этом, понятночто, твоего или чьегото иного одобрения не жду.
Другое дело, если бы я завёл собственную ветку, которую бы бросил, Из-за её ненужности никому. Тут бы был вопрос ко мне.
Ну завёл то ты! Поэтому я интересуюсь, зачем ты здесь а не там?
Простой такой вопрос, на который у тебя нет ответа. Пафосное открытие, закончилось медным тазом из-за слабостей её автора?
Цитата:
Ну запиши ету жалобу в соответствующей жалобной ветке!
Или у тебя толстенькие пальчики устали попадать в буковки? Или в их пробки от бутылки мешают?
111:
Хм.. Вот ты не комментируешь практически все темы НГ тут.. Это доказывает их ненужность?
Хм.. Вот ты не комментируешь практически все темы НГ тут.. Это доказывает их ненужность?
Хотя это и личный выпад, но я тебе отвечу, чтобы тебе было понятно.
Я комментирую то что считаю нужным, при этом, понятночто, твоего или чьегото иного одобрения не жду.
Другое дело, если бы я завёл собственную ветку, которую бы бросил, Из-за её ненужности никому. Тут бы был вопрос ко мне.
Ну завёл то ты! Поэтому я интересуюсь, зачем ты здесь а не там?
Простой такой вопрос, на который у тебя нет ответа. Пафосное открытие, закончилось медным тазом из-за слабостей её автора?
Цитата:
111:
что ты тут не нужный,
что ты тут не нужный,
Ну запиши ету жалобу в соответствующей жалобной ветке!
Или у тебя толстенькие пальчики устали попадать в буковки? Или в их пробки от бутылки мешают?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9209
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 22:37
Цитата:
Началось... Ты про Мариуполь вроде чявось млел.
Вот я и привёл тебе в пример, что и в Германии при нацистах всё иначе выглядело, апосля освобождения от нацистов, тоже кое что восстанавливать пришлось. Так и тут восстановят. Не нужно лишних подробностей. На какой бутылке пива, будет следующий комент?
111:
С концентрационными лагерями,
С концентрационными лагерями,
Началось... Ты про Мариуполь вроде чявось млел.
Вот я и привёл тебе в пример, что и в Германии при нацистах всё иначе выглядело, апосля освобождения от нацистов, тоже кое что восстанавливать пришлось. Так и тут восстановят. Не нужно лишних подробностей. На какой бутылке пива, будет следующий комент?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 22:38
Спрашиваю в последний раз - кто хочет ответить!?
Иначе вызову к доске лично!
Иначе вызову к доске лично!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1043
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 22:42
Цитата:
Здесь наверное будет уместно очередное фото кухаркино, чего!?
Кто хочет ответить!?
111:
Спрашиваю в последний раз - кто хочет ответить!? Иначе вызову к доске лично!
Спрашиваю в последний раз - кто хочет ответить!? Иначе вызову к доске лично!
Здесь наверное будет уместно очередное фото кухаркино, чего!?
Кто хочет ответить!?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 22:42
Цитата:
Ты привел пример, что в Германии было лучше для тех народов, которых держали в концентрационных лагерях.
Да, это был Настоящий нацизм.
Но был ли он лучше?
Покажи статистику, сколько народа не украинской национальности уничтожили нацисты в Украине.
Статистику за два месяца в Украине.
И статистику за два месяца в Германии, сколько нацисты уничтожили там народа не немецкой национальности и почему там было лучше..
Ничего личного!
Просто статистика!
elektron:
Вот я и привёл тебе в пример
Вот я и привёл тебе в пример
Ты привел пример, что в Германии было лучше для тех народов, которых держали в концентрационных лагерях.
Да, это был Настоящий нацизм.
Но был ли он лучше?
Покажи статистику, сколько народа не украинской национальности уничтожили нацисты в Украине.
Статистику за два месяца в Украине.
И статистику за два месяца в Германии, сколько нацисты уничтожили там народа не немецкой национальности и почему там было лучше..
Ничего личного!
Просто статистика!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 22:44
Цитата:
Я бросил?
По моему я там сегодня рассказывал о саженцах.
Или два часа что я там не пишу, считается Бросил?
Don Julio:
Другое дело, если бы я завёл собственную ветку, которую бы бросил
Другое дело, если бы я завёл собственную ветку, которую бы бросил
Я бросил?
По моему я там сегодня рассказывал о саженцах.
Или два часа что я там не пишу, считается Бросил?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 22:46
Цитата:
Нет.
Я все это видел, весь этот как бы позор одного человека со стороны.
И имел совесть этого человека этим не тыкать..
Но кто то же не унимается..
Don Julio:
Ну запиши
Ну запиши
Нет.
Я все это видел, весь этот как бы позор одного человека со стороны.
И имел совесть этого человека этим не тыкать..
Но кто то же не унимается..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9209
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 22:46
Цитата:
Вот с этого места подробнее плиз, где именно я что то подобное приводил в пример?
Если не ссылку, то хотя бы номер комментария.
Иначе опять начинаются враки, искажения и не верное истолкование. Если не передёргивание.
[Исправлено: elektron, 20.04.2022 - 17:48]
111:
Ты привел пример, что в Германии было лучше для тех народов, которых держали в концентрационных лагерях.
Ты привел пример, что в Германии было лучше для тех народов, которых держали в концентрационных лагерях.
Вот с этого места подробнее плиз, где именно я что то подобное приводил в пример?
Если не ссылку, то хотя бы номер комментария.
Иначе опять начинаются враки, искажения и не верное истолкование. Если не передёргивание.
[Исправлено: elektron, 20.04.2022 - 17:48]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 22:49
Цитата:
Ты это сказал, что там при нацистах было лучше?
elektron:
Вот с этого места подробнее плиз,
Вот с этого места подробнее плиз,
Ты это сказал, что там при нацистах было лучше?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9209
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 22:51
Цитата:
Точнее, что именно было сказано?
Мне не трудно, я могу и повторить.
Цитата:
А ты, что себе навыдумывал, тоже повторить?
111:
Ты это сказал, что там при нацистах было лучше?
Ты это сказал, что там при нацистах было лучше?
Точнее, что именно было сказано?
Мне не трудно, я могу и повторить.
Цитата:
elektron: Германия при нацистах тоже лучше выглядела, чем после освобождения. Отстроят. А освободить нужно.
А ты, что себе навыдумывал, тоже повторить?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 22:52
А вот кому лучше, не сказал.
Само собой разумеется, что при нацистах хуже всего тем, кто не их национальности.
Это правда?
На Украине при нацистах не украинской национальности равно что в Германии при нацистах не немецкой национальности, как понял я.
Ну и статистика, сколько там погибло и сколько в Германии, не коренной национальности.
Допустим за пять лет.
[Исправлено: 111, 20.04.2022 - 22:53]
Само собой разумеется, что при нацистах хуже всего тем, кто не их национальности.
Это правда?
На Украине при нацистах не украинской национальности равно что в Германии при нацистах не немецкой национальности, как понял я.
Ну и статистика, сколько там погибло и сколько в Германии, не коренной национальности.
Допустим за пять лет.
[Исправлено: 111, 20.04.2022 - 22:53]
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