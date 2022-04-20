Отправлено: - 22:37

111:

Хм.. Вот ты не комментируешь практически все темы НГ тут.. Это доказывает их ненужность?

111:

что ты тут не нужный,

Цитата:Хотя это и личный выпад, но я тебе отвечу, чтобы тебе было понятно.Я комментирую то что считаю нужным, при этом, понятночто, твоего или чьегото иного одобрения не жду.Другое дело, если бы я завёл собственную ветку, которую бы бросил, Из-за её ненужности никому. Тут бы был вопрос ко мне.Ну завёл то ты! Поэтому я интересуюсь, зачем ты здесь а не там?Простой такой вопрос, на который у тебя нет ответа. Пафосное открытие, закончилось медным тазом из-за слабостей её автора?Цитата:Ну запиши ету жалобу в соответствующей жалобной ветке!Или у тебя толстенькие пальчики устали попадать в буковки? Или в их пробки от бутылки мешают?