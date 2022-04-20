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≡ Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак Z на воротах дома в Костанайском районе?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44047
Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак Z на воротах дома в Костанайском районе?
Отправлено: 20.04.22 - 18:01
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Знак Z появился на воротах одного из домов в с Заречное. Об этом «НГ» сообщил подписчик в Instagram. “Как на это смотреть? И что нужно делать? Нужно ли штрафовать хозяина?" - написал он.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
853
Re: Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак...
Отправлено: 20.04.22 - 22:47
#15
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Невооруженным глазом видно куда скатывается страна. Соседа, который помог в трудную минуту поддержать стесняемся, Георгиевской ленты, дня Победы и Бессмертного полка тоже. Что дальше? Памятники дедам освободителям сносить, парк им. Панфиловцев переименовать и т.д? А вот Израиль собирается отмечать день Победы и бессмертный полк в онлайн не перевел, хотя его трудно назвать другом России.
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