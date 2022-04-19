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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 16 из 16«1...141516
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11105
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.04.22 - 23:59
#226
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Мда уж..
Если нет файлов, можно использовать целлофановые мешочки для котлеток..

Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9201
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.04.22 - 00:21
#227
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Цитата:
YESNO:
Капитан крупного корабля

Цитата:
YESNO:
1 апреля 1933

Ну зачем сюда то это нести? Вам флуда мало? Марик и так уже ограничился этой веткой, так пусть его ветка и будет.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
492
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.04.22 - 00:30
#228
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Цитата:
elektron:
Ну зачем сюда то это нести? Вам флуда мало? Марик и так уже ограничился этой веткой, так пусть его ветка и будет.

Пардон амиго. И Марик.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11105
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.04.22 - 01:46
#229
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Цитата:
elektron:
зачем сюда то это нести? Вам флуда мало? Марик и так уже ограничился этой веткой, так пусть его ветка и

Меня не напрягает..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11105
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.04.22 - 01:47
#230
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Борщ украинский, наваристый такой .

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11105
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.04.22 - 16:02
#231
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Ну и дальше, начинаем привозить чернозем..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11105
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.04.22 - 16:06
#232
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Выглядит как то так..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11105
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.04.22 - 16:21
#233
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О, у меня сынок в три года стал уже Героем..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11105
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.04.22 - 17:10
#234
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Что то холодами все начали пугать, наверно сажать еще рано...
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24725
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.04.22 - 17:49
#235
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Цитата:
111:
наверно сажать еще рано...

Сажать, надо - постоянно... :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11105
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.04.22 - 19:40
#236
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Цитата:
drakon:
Сажать, надо - постоянно..

Было бы кого
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11105
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.04.22 - 19:42
#237
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Что то еще, ..
А , не получилось..

[Исправлено: 111, 20.04.2022 - 19:43]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24725
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.04.22 - 19:44
#238
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Цитата:
111:
Было бы кого

В КОстанае, да - некого?... :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9201
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.04.22 - 20:08
#239
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Цитата:
drakon:
В КОстанае, да - некого?...

Ну это наверное смотря куда сажать? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11105
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.04.22 - 20:12
#240
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Цитата:
drakon:
В КОстанае, да - некого?.

Только во времена распила, но мне никто не говорит где пилят.
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