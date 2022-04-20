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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 16:58
Предлагаю переименовать Флуд в тему о Войне на Украине..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
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- Сообщений:
- 1996
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 17:27
Цитата:
А когда тебе говорят Вы, тебя это не смущает? Или ты думаешь, что это к вам двоим обращаются?
111:
Хм . Ты на себя говоришь Мы?
Хм . Ты на себя говоришь Мы?
А когда тебе говорят Вы, тебя это не смущает? Или ты думаешь, что это к вам двоим обращаются?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 17:34
Цитата:
Совершенно разные вещи..
То есть тот, к кому обращаться на Вы, обязан говорить слово Мы и тд?
В твоем случае ты говоришь за себя - Мы помним?
Как ты это представляешь?
Это какой то там Сплит в душе что ли?
Маркс:
когда тебе говорят Вы, тебя
когда тебе говорят Вы, тебя
Совершенно разные вещи..
То есть тот, к кому обращаться на Вы, обязан говорить слово Мы и тд?
В твоем случае ты говоришь за себя - Мы помним?
Как ты это представляешь?
Это какой то там Сплит в душе что ли?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 17:36
Уж лучше говори о войне, как все, по крайней мере у Вас это хорошо получается..
Как будто один человек со множеством душ и все души согласны с одним Разумом..
Хотя Разум ли это, говорить то, что говорит толпа..
Наверно скорее всего это инстинкт самосохранения, в данном случае тут на форуме..
[Исправлено: 111, 20.04.2022 - 17:38]
Как будто один человек со множеством душ и все души согласны с одним Разумом..
Хотя Разум ли это, говорить то, что говорит толпа..
Наверно скорее всего это инстинкт самосохранения, в данном случае тут на форуме..
[Исправлено: 111, 20.04.2022 - 17:38]
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 477
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 17:39
Цитата:
Предлагаю тебе повторить свой "подвиг" и сделать "мухожук"
111:
Предлагаю
Предлагаю
Предлагаю тебе повторить свой "подвиг" и сделать "мухожук"
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 17:54
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 17:56
два в одном теле-надо почитать, обновить знание, кае это по научному называется.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 17:58
Цитата:
Если лишен, тогда не обращай внимания..
Пишу сам по себе, в независимости от того, покажешь ли ты голос, либо нет..
[Исправлено: 111, 20.04.2022 - 18:13]
alex_60:
ты здесь
ты здесь
Если лишен, тогда не обращай внимания..
Пишу сам по себе, в независимости от того, покажешь ли ты голос, либо нет..
[Исправлено: 111, 20.04.2022 - 18:13]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 17:58
Цитата:
Как как,- Кружок колбасы..
alex_60:
два в одном теле-надо почитать, обновить знание,
два в одном теле-надо почитать, обновить знание,
Как как,- Кружок колбасы..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 18:02
Лучше почитайте новости, наконец то Красная армия начала наступать по настоящему, она думает взять и уничтожить Мариуполь полностью..
Всё вроде..
Борьба с нацистам завершена..
Теперь только многолетняя война как в свое время Иран и Ирак, или как в Сирии..
Всё вроде..
Борьба с нацистам завершена..
Теперь только многолетняя война как в свое время Иран и Ирак, или как в Сирии..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 18:04
Действительно, прав наверно тут журналист, по моему Артем, что нам пора уже дистанцироваться от России, коли там будет многолетняя война..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 18:05
Тиньков не выдержал уже..
Стал предателем...
Стал предателем...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 18:08
Эта Страстная неделя должна быть посвящена во Славу Украине..
А иначе быть не может.
Во Славу ее народа, отчаянно, с молотками и топорами защищающего свои семьи от напавших до зубов вооруженных российских силовиков..
А иначе быть не может.
Во Славу ее народа, отчаянно, с молотками и топорами защищающего свои семьи от напавших до зубов вооруженных российских силовиков..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 18:17
ловко исправил.
но все то прочитали
но все то прочитали
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 18:19
вот привычка. продолжает жаловаться по малейшему поводу.
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