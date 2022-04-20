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≡ Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак Z на воротах дома в Костанайском районе?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44046
Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак Z на воротах дома в Костанайском районе?
Отправлено: 20.04.22 - 18:01
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Знак Z появился на воротах одного из домов в с Заречное. Об этом «НГ» сообщил подписчик в Instagram. “Как на это смотреть? И что нужно делать? Нужно ли штрафовать хозяина?" - написал он.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1488
Re: Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак...
Отправлено: 20.04.22 - 18:01
#1
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Что касается штрафов за знак Z, нанесенный на автомобиль, то они взимаются в связи с тем, что любые изображения мешают обзору водителей, объяснили в ДП.///Бред сивой кобылы.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2516
Re: Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак...
Отправлено: 20.04.22 - 18:06
#2
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Цитата:
КГСПС:
о любые изображения мешают обзору водителей, объяснили в ДП.///Бред сивой кобылы.

Надо внести в уголовный кодекс наказание за "Путинизм головного мозга". Один хороший штраф быстро вылечит от путинизма.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11078
Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак Z на воротах дома в Костанайском районе?
Отправлено: 20.04.22 - 18:18
#3
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Ну если За войну, За фашизм, За нападения как Гитлер в 5 часов утра, надо принимать самые карательные меры За поддержку фашизма..
Кстати у нас такая статья есть хоть?

[Исправлено: 111, 20.04.2022 - 18:19]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9193
Происки соседа - Почему полиция рекомендовала закрасить знак Z на воротах дома в Костанайском районе?
Отправлено: 20.04.22 - 18:35
#4
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Пора наверное и в Казахстане уже провести денацификацию?
Когда людьми управляет не здравый смысл, а убеждения - это уже как минимум, фанатизм.
За букАФку алфавита уже цепляться начали. Скоро так и евреям их чепчики запрещать начнут.
А вообще можно было просто такую картинку нарисовать. :lol:

Простые здравомыслящие и легко улыбающиеся девушки. :lol:
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