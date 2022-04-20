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Пора наверное и в Казахстане уже провести денацификацию?Когда людьми управляет не здравый смысл, а убеждения - это уже как минимум, фанатизм.За букАФку алфавита уже цепляться начали. Скоро так и евреям их чепчики запрещать начнут.А вообще можно было просто такую картинку нарисовать.Простые здравомыслящие и легко улыбающиеся девушки.