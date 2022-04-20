Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+20°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 42% влажность
  • СЗ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 865 из 866«1...863864865866»
Ответить Новый топик
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11078
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 16:58
#12961
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю переименовать Флуд в тему о Войне на Украине..
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1996
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 17:27
#12962
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Хм . Ты на себя говоришь Мы?

А когда тебе говорят Вы, тебя это не смущает? Или ты думаешь, что это к вам двоим обращаются?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11078
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 17:34
#12963
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
когда тебе говорят Вы, тебя

Совершенно разные вещи..
То есть тот, к кому обращаться на Вы, обязан говорить слово Мы и тд?
В твоем случае ты говоришь за себя - Мы помним?
Как ты это представляешь?
Это какой то там Сплит в душе что ли?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11078
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 17:36
#12964
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уж лучше говори о войне, как все, по крайней мере у Вас это хорошо получается..
Как будто один человек со множеством душ и все души согласны с одним Разумом..
Хотя Разум ли это, говорить то, что говорит толпа..
Наверно скорее всего это инстинкт самосохранения, в данном случае тут на форуме..

[Исправлено: 111, 20.04.2022 - 17:38]
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
477
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 17:39
#12965
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Предлагаю

Предлагаю тебе повторить свой "подвиг" и сделать "мухожук"
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17073
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 17:54
#12966
Комментарий удален модератором.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17073
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 17:56
#12967
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
два в одном теле-надо почитать, обновить знание, кае это по научному называется.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11078
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 17:58
#12968
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ты здесь

Если лишен, тогда не обращай внимания..
Пишу сам по себе, в независимости от того, покажешь ли ты голос, либо нет..

[Исправлено: 111, 20.04.2022 - 18:13]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11078
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 17:58
#12969
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
два в одном теле-надо почитать, обновить знание,

Как как,- Кружок колбасы..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11078
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 18:02
#12970
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше почитайте новости, наконец то Красная армия начала наступать по настоящему, она думает взять и уничтожить Мариуполь полностью..
Всё вроде..
Борьба с нацистам завершена..
Теперь только многолетняя война как в свое время Иран и Ирак, или как в Сирии..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11078
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 18:04
#12971
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, прав наверно тут журналист, по моему Артем, что нам пора уже дистанцироваться от России, коли там будет многолетняя война..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11078
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 18:05
#12972
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тиньков не выдержал уже..
Стал предателем...
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11078
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 18:08
#12973
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта Страстная неделя должна быть посвящена во Славу Украине..
А иначе быть не может.
Во Славу ее народа, отчаянно, с молотками и топорами защищающего свои семьи от напавших до зубов вооруженных российских силовиков..
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17073
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 18:17
#12974
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ловко исправил.
но все то прочитали
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17073
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 20.04.22 - 18:19
#12975
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот привычка. продолжает жаловаться по малейшему поводу.
Профайл
Страница 865 из 866«1...863864865866»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: alex_60

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS