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≡ Заключение по ситуации с ремонтом областной детской больницы проверит ревизионная комиссия
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44043
Заключение по ситуации с ремонтом областной детской больницы проверит ревизионная комиссия
Отправлено: 20.04.22 - 13:11
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Об этом стало известно сегодня, 20 апреля, в ходе сессии маслихата Костанайской области. Вопрос о беспрецедентно затянувшемся ремонте задал главе облздрава депутат Махаббат ЖУТАЕВ.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1409
Re: Заключение по ситуации с ремонтом областной детской больницы...
Отправлено: 20.04.22 - 13:11
#1
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"и предложил создать комиссию для проведения проверки на ставшем одиозным объекте."

разве прилагательное "одиозный" применимо к неодушевленному предмету? встречал его в основном в контексте с характеристикой личности
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1221
Заключение по ситуации с ремонтом областной детской больницы проверит ревизионная комиссия
Отправлено: 20.04.22 - 13:51
#2
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Цитата:
лимон:
разве прилагательное "одиозный" применимо к неодушевленному предмету?

ОДИОЗНЫЙ (от лат. odiosus - ненавистный - противный), известный своими отрицательными качествами, вызывающий резко неприязненное отношение.
В основном это слово действительно применяется к характеристике личности. Но и к объектам тоже может применяться. Если они вызывают неприязненное отношение.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1409
Заключение по ситуации с ремонтом областной детской больницы проверит ревизионная комиссия
Отправлено: 20.04.22 - 14:16
#3
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и всё же, здание не виновато, что такая ситуация происходит вокруг него, скорее одиозны те, кто в этом виноват

[Исправлено: лимон, 20.04.2022 - 14:21]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1221
Заключение по ситуации с ремонтом областной детской больницы проверит ревизионная комиссия
Отправлено: 20.04.22 - 14:36
#4
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Цитата:
лимон:
и всё же, здание не виновато, что такая ситуация происходит вокруг него

Так и человек может быть не виноват в том, что вызывает такое отношение к себе. Всё дело в восприятии.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1409
Re: Заключение по ситуации с ремонтом областной детской больницы...
Отправлено: 20.04.22 - 15:23
#5
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Так и человек может быть не виноват в том, что вызывает такое отношение к себе. Всё дело в восприятии.


да ладно? *закатал рукава*
если человек вызывает к себе одиозность, то это :
1. или его действие
2. или его бездействие
3. внешне вызывает одиозность, см. п1 и п2 (физиологию в расчет не берем)

дерево, например, не может же быть одиозным?
допускаю вариант, если здание ДОБ вместе с персоналом/руководством/подрядчиками вызывает одиозность, как единое целое
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1221
Заключение по ситуации с ремонтом областной детской больницы проверит ревизионная комиссия
Отправлено: 20.04.22 - 15:32
#6
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Цитата:
лимон:
допускаю вариант

Я тоже допускаю. Учитывая слова депутата о нежелании главного врача "идти на контакт".
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