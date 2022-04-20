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Денацификация по-американски



В американской зоне денацификация осуществлялась не только канцелярско-бюрократическими, но и научными методами. В разработке программы денацификации участвовал знаменитый психиатр Карл Густав Юнг. Он определил главную проблему: отсутствие совести. (Как говорил рейхсмаршал Герман Геринг: «У меня нет совести. Моя совесть зовется Адольф Гитлер».)



То, что произошло с немцами, – это болезнь, считал Юнг. Больны все немцы вне зависимости от отношения к Гитлеру и членства в НСДАП. Совесть «простых» немцев Юнг считал возможным пробудить с помощью демонстрации ужасов, совершенных их соплеменниками во время войны. Во всех населенных пунктах американской зоны жителям стали принудительно показывать фильмы о преступлениях нацистов. «Простых» немцев возили на «экскурсии» в концлагеря, заставляли смотреть на груды человеческих трупов и голыми руками перезахоранивать их. После таких экскурсий немцы зачастую сходили с ума или стрелялись.



Перевоспитание на основе американских ценностей велось с помощью СМИ. Система подразумевала отъем лицензии у немецких изданий, которые будут пытаться сформировать у читателей «антиамериканскую» точку зрения. Газеты, журналы, радио на немецком языке пропагандировали свободу личности, демократию, частную инициативу.



В американской зоне едва ли не всему взрослому населению было роздано около 13 млн пухлых анкет (почти одинаковых с английскими). Они содержали 131 вопрос. Создавалось впечатление грандиозного мероприятия. Но до марта 1946-го были обработаны лишь 1 млн 260 тыс. анкет. В итоге от общественных должностей было отстранено без малого 140 тыс., а из торговли и бизнеса – 68 568 человек.



По заданию Конгресса США оккупационная администрация составила список крупнейших немецких военных преступников из мира бизнеса – 1800 промышленников и банкиров. Но в официальной публикации этот список сократился до 42 человек.



Осенью 1945 года в американской зоне приняли закон о денацификации экономики. Было арестовано несколько десятков немецких магнатов (Г. Стиннес-младший, управляющий заводами Маннесмана В. Цанген, стальной магнат Э. Пенсген и др.). Отсидев несколько месяцев, они вернулись из тюремных камер в свои кабинеты как «незаменимые специалисты».



С марта 1946-го военная администрация США передала основную работу по денацификации в руки самих немцев. Было создано 545 судов по денацификации. Каждый немец, достигший 18-летнего возраста, должен был заполнить анкету и попасть в одну из пяти названных категорий. Суды были завалены тоннами анкет – возможности проверить данные попросту не было. В качестве свидетелей вызывались соседи, друзья и начальники подозреваемого, которые давали ему хорошую характеристику (а затем прежние подчиненные оказывали начальникам такую же услугу). Процветали доносы, сплетни, интриги.



При такой системе преступники легко уходили от наказания. В Баварии, например, из 163 тыс. активных нацистов лишь 49 человек были серьезно наказаны. А из 12 тыс. уволенных учителей-нацистов в 1949 году 11 тыс. уже вновь работали в школах.



Всего в американской зоне в рамках «чистки» было рассмотрено 3,5 млн дел. Главными виновными были признаны 1654; виновными – 22 122; незначительно виновными – 106 422; попутчиками – 485 057; невиновными – 18 454; попавшими под амнистию – 2 789 196 чел. Производство дел было прекращено по разным причинам в 200 207 случаях.



В интервью «Нью-Йорк Таймс» 6 ноября 1946 года глава военной администрации США в Германии генерал Люциус Клей признался, что закон о денацификации в американской зоне был «в большей степени приспособлен для того, чтобы вернуть как можно большее число людей на занимаемые ими посты, нежели для того, чтобы наказать виновных». Опасность «мягкой денацификации» была в том, что американская зона могла стать убежищем для военных преступников. С другой стороны, американцы, привлекая нацистских «вождей экономики» к работе, создавали условия для быстрого восстановления хозяйства и решения острых социальных проблем. В марте 1948 года денацификация была прекращена.

Наиболее сложный механизм денацификации был создан в британской зоне оккупации. Денацификацией занимались как спецотделы британской военной администрации, так и сформированные в январе 1946 году из немцев советы, жюри и комитеты по денацификации.



Каждый взрослый немец должен был заполнить огромную анкету из 133 пунктов (всего было заполнено 12 млн анкет). Правильность заполнения должны были удостоверить своей подписью несколько человек, знавших анкетируемого. Затем спецкомитеты по денацификации – и британские, и немецкие – работали с анкетами, определяя, к какой из категорий отнести человека. С октября 1947 года администрация британской зоны передала эту работу земельным парламентам (ландтагам) и правительствам.



Британские власти весьма лояльно относились к бывшим нацистским «фюрерам экономики». Руководителем экономики английской зоны стал текстильный магнат А. Фровейн, приближенный нацистского министра вооружений А. Шпеера. Банкир Г. Абс, приговоренный в 1945 году к 15 годам, просидел в тюрьме всего три месяца и был назначен советником британской оккупационной администрации по финансовой политике.



Общий итог денацификации в британской зоне: 75% подвергшихся проверке отделались денежными штрафами (в обесцененных марках); 20% были отстранены со своих постов. И лишь 0,1% были признаны виновными.

Интересные факты о денафикации гитлеровской ГерманииДенацификация гитлеровской Германии . Трудное лечение страшной болезни.По названию найдете полностью если кому интересно .Перевоспитание на основе американских ценностейЦитата:Денацификация по-британскиЦитата:Еще была по советски конечно и по французски (те еще халявщики).