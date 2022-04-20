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≡ Тело новорожденного ребенка нашли на территории рынка "Беркут" в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44043
Тело новорожденного ребенка нашли на территории рынка "Беркут" в Костанае
Отправлено: 20.04.22 - 12:01
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18 апреля, около 17.00, на пересечении улиц Гоголя и Шаяхметова, на территории рынка «Беркут», 37-летний мужчина обнаружил пакет, в котором находился новорожденный ребенок без признаков жизни. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24722
Re: Тело новорожденного ребенка нашли на территории рынка...
Отправлено: 20.04.22 - 12:01
#1
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Чё, так мамку и не, нашли?... :-o
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