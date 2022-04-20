Don Julio: Стесняюсь узнать, это которая из!? Из скольких десятков сотен из тобой заявленных, тобою куплено? Впечатление, что уже полЧелябинска?
А может, он не только покупает квартиры, но и продаёт? Заплатили арендаторы за проживание, он и сам поел, и новую квартиру прикупил. Не заплатили, тогда одну или парочку квартир продаёт. Кушать-то хочется. Вот такой круговорот квартир в славном городе Челябинске. А если и продать нечего, приходится брать кредит на стиралку, телевизор и что там ещё было? Может он и весь Костанай скупил, а мы и не знаем?
Китайский производитель электроники Oppo работает над технологией обработки сигналов мозга. Как сообщает CnTechPost, компания зарегистрировала в Управлении по патентам Государственного совета КНР сразу несколько заявок на систему, которая будет передавать мозговые волны между мобильными устройствами. В перспективе технология Oppo может быть интегрирована в смартфоны и умные часы для сканирования психического и физического здоровья.
serg kost: А может, он не только покупает квартиры, но и продаёт?
Тут его заявление вызывает интерес. Ладно в 2014-м было падение рубля и это оправдано. Но делать это сейчас, тем более с его взглядами, - очень глупо. Рубль не упал сильно, цены на недвижимость пока не рухнули, хотя к лету ожидается снижение вторичного жилья в связи с высокими ставкам по ипотеке. Если исходить из его взглядов, - шаг вообще глупый, если, по его мнению, будущего у России нет. Сдача в аренду на долгий срок окупит квартиру очень нескоро - лет через 10. И каким образом арендаторы сейчас ему платят арендную плату? С переводами с карты на карту сейчас проблематично. Думаю что с квартирой в Академ Риверсайд он слегка приврал.
Victor Yang: Если исходить из его взглядов, - шаг вообще глупый, если, по его мнению, будущего у России нет.
Как вы не понимаете, человек просто боится за свое будущее и свои несчастные вложения. Поэтому, чтобы получить успокоение, он рисует тут будущее России мрачными красками, чтобы форумное окружение убеждало его в обратном. По другому никакой логикой не объяснить покупку недвижимости в "чертогах зла", да еще и постоянный полив всего этого грязью, чтобы снизить инвестиционную привлекательность для своих вложений. Капиталисты ржут и крутят пальцами у висков.
А кто-то всерьёз верит в его квартиры в Челябинске? И в квартирантов-полковников, которые уехали на Донбасс, не заплатив за проживание? И ни слова про квартиры в кредит или рассрочку. Он только стиралки и телевизоры в кредит берёт.
Интересные факты о денафикации гитлеровской Германии Денацификация гитлеровской Германии . Трудное лечение страшной болезни.По названию найдете полностью если кому интересно .
Перевоспитание на основе американских ценностей
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Денацификация по-американски
В американской зоне денацификация осуществлялась не только канцелярско-бюрократическими, но и научными методами. В разработке программы денацификации участвовал знаменитый психиатр Карл Густав Юнг. Он определил главную проблему: отсутствие совести. (Как говорил рейхсмаршал Герман Геринг: «У меня нет совести. Моя совесть зовется Адольф Гитлер».)
То, что произошло с немцами, – это болезнь, считал Юнг. Больны все немцы вне зависимости от отношения к Гитлеру и членства в НСДАП. Совесть «простых» немцев Юнг считал возможным пробудить с помощью демонстрации ужасов, совершенных их соплеменниками во время войны. Во всех населенных пунктах американской зоны жителям стали принудительно показывать фильмы о преступлениях нацистов. «Простых» немцев возили на «экскурсии» в концлагеря, заставляли смотреть на груды человеческих трупов и голыми руками перезахоранивать их. После таких экскурсий немцы зачастую сходили с ума или стрелялись.
Перевоспитание на основе американских ценностей велось с помощью СМИ. Система подразумевала отъем лицензии у немецких изданий, которые будут пытаться сформировать у читателей «антиамериканскую» точку зрения. Газеты, журналы, радио на немецком языке пропагандировали свободу личности, демократию, частную инициативу.
В американской зоне едва ли не всему взрослому населению было роздано около 13 млн пухлых анкет (почти одинаковых с английскими). Они содержали 131 вопрос. Создавалось впечатление грандиозного мероприятия. Но до марта 1946-го были обработаны лишь 1 млн 260 тыс. анкет. В итоге от общественных должностей было отстранено без малого 140 тыс., а из торговли и бизнеса – 68 568 человек.
По заданию Конгресса США оккупационная администрация составила список крупнейших немецких военных преступников из мира бизнеса – 1800 промышленников и банкиров. Но в официальной публикации этот список сократился до 42 человек.
Осенью 1945 года в американской зоне приняли закон о денацификации экономики. Было арестовано несколько десятков немецких магнатов (Г. Стиннес-младший, управляющий заводами Маннесмана В. Цанген, стальной магнат Э. Пенсген и др.). Отсидев несколько месяцев, они вернулись из тюремных камер в свои кабинеты как «незаменимые специалисты».
С марта 1946-го военная администрация США передала основную работу по денацификации в руки самих немцев. Было создано 545 судов по денацификации. Каждый немец, достигший 18-летнего возраста, должен был заполнить анкету и попасть в одну из пяти названных категорий. Суды были завалены тоннами анкет – возможности проверить данные попросту не было. В качестве свидетелей вызывались соседи, друзья и начальники подозреваемого, которые давали ему хорошую характеристику (а затем прежние подчиненные оказывали начальникам такую же услугу). Процветали доносы, сплетни, интриги.
При такой системе преступники легко уходили от наказания. В Баварии, например, из 163 тыс. активных нацистов лишь 49 человек были серьезно наказаны. А из 12 тыс. уволенных учителей-нацистов в 1949 году 11 тыс. уже вновь работали в школах.
Всего в американской зоне в рамках «чистки» было рассмотрено 3,5 млн дел. Главными виновными были признаны 1654; виновными – 22 122; незначительно виновными – 106 422; попутчиками – 485 057; невиновными – 18 454; попавшими под амнистию – 2 789 196 чел. Производство дел было прекращено по разным причинам в 200 207 случаях.
В интервью «Нью-Йорк Таймс» 6 ноября 1946 года глава военной администрации США в Германии генерал Люциус Клей признался, что закон о денацификации в американской зоне был «в большей степени приспособлен для того, чтобы вернуть как можно большее число людей на занимаемые ими посты, нежели для того, чтобы наказать виновных». Опасность «мягкой денацификации» была в том, что американская зона могла стать убежищем для военных преступников. С другой стороны, американцы, привлекая нацистских «вождей экономики» к работе, создавали условия для быстрого восстановления хозяйства и решения острых социальных проблем. В марте 1948 года денацификация была прекращена.
Денацификация по-британски Цитата:
Наиболее сложный механизм денацификации был создан в британской зоне оккупации. Денацификацией занимались как спецотделы британской военной администрации, так и сформированные в январе 1946 году из немцев советы, жюри и комитеты по денацификации.
Каждый взрослый немец должен был заполнить огромную анкету из 133 пунктов (всего было заполнено 12 млн анкет). Правильность заполнения должны были удостоверить своей подписью несколько человек, знавших анкетируемого. Затем спецкомитеты по денацификации – и британские, и немецкие – работали с анкетами, определяя, к какой из категорий отнести человека. С октября 1947 года администрация британской зоны передала эту работу земельным парламентам (ландтагам) и правительствам.
Британские власти весьма лояльно относились к бывшим нацистским «фюрерам экономики». Руководителем экономики английской зоны стал текстильный магнат А. Фровейн, приближенный нацистского министра вооружений А. Шпеера. Банкир Г. Абс, приговоренный в 1945 году к 15 годам, просидел в тюрьме всего три месяца и был назначен советником британской оккупационной администрации по финансовой политике.
Общий итог денацификации в британской зоне: 75% подвергшихся проверке отделались денежными штрафами (в обесцененных марках); 20% были отстранены со своих постов. И лишь 0,1% были признаны виновными.
Еще была по советски конечно и по французски (те еще халявщики).
Горожанин_kst: Все мы следим за событиями "там". Поддерживаем "своих". Но может стоит это держать при себе? Нам, кустанайцам.
Цитата:
Горожанин_kst: Предлагаю общий демарш. Кидать сюда темы за НАШ общий город, наш дом. И нас уже двое.
Да-да! Надо демаршировать! Сузить свой кругозор до кочки! Никаких "там", никаких "своих"! Ишь ты: братские народы, жертвы, нацисты, фашисты... Только находки "здесь" новорожденных без признаков жизни, только найденные в квартирах трупы женщин,Ю местные ярмарки, отключения света - вот она -"Вековая мудрость, сермяжная правда!" (Цитата Don Juliо)
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