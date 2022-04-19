Отправлено: - 11:02

Маркс:

Добринцофф сам все вакансии занял и за всех работает, за директора, экспедитора, дворника, грузчика, сторожа.

Цитата:Дворника можно вычеркнуть ,уборщица она же дворник есть,но добавить водителя ,ну и в связи с автоматизацией магазина приходиться осваивать работу сисадмина.Справедливости ради отмечу,что это не только у меня,90% магазинов у дома,так и работают,причём многие хозяева ещё и продавцами в своих магазинах,при этом государство неустанно "заботиться" о нас и дабы предприниматели особо не расслаблялись постоянно пытается нам "помочь" выдумывая всё новые фишки в виде СНТ,маркировки,НДС.