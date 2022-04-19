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≡ Сотни выпускников, десятки работодателей - Как прошла ярмарка вакансий в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44043
Сотни выпускников, десятки работодателей - Как прошла ярмарка вакансий в Костанае?
Отправлено: 19.04.22 - 16:02
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Самым активным соискателем работы оказался аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Он приехал спустя час после старта ярмарки, обошел почти каждого работодателя. Подробно расспросил предпринимателей, какие условия они предлагают студентам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11061
Re: Сотни выпускников, десятки работодателей - Как прошла...
Отправлено: 19.04.22 - 16:02
#1
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У нас племяшку забрал комбинат быстро, вроде и нашего тоже хотят уже забрать, хотя ему курс еще учиться..
На красный как никак метит..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2515
Re: Сотни выпускников, десятки работодателей - Как прошла...
Отправлено: 19.04.22 - 17:25
#2
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Добринцов там был? Грузчиков набирал?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11061
Сотни выпускников, десятки работодателей - Как прошла ярмарка вакансий в Костанае?
Отправлено: 19.04.22 - 18:02
#3
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Цитата:
юля елиссева:
Добринцов там был?

Наверно еще там, если тут нету..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1995
Re: Сотни выпускников, десятки работодателей - Как прошла...
Отправлено: 20.04.22 - 10:08
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Добринцов там был? Грузчиков набирал?

Добринцофф сам все вакансии занял и за всех работает, за директора, экспедитора, дворника, грузчика, сторожа. Пять зарплат получает и еще прибыль забирает как владелец. Вот как надо работать, а то ходят там на ярмарках, выбирают ...
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8594
Сотни выпускников, десятки работодателей - Как прошла ярмарка вакансий в Костанае?
Отправлено: 20.04.22 - 11:02
#5
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Цитата:
Маркс:
Добринцофф сам все вакансии занял и за всех работает, за директора, экспедитора, дворника, грузчика, сторожа.

Дворника можно вычеркнуть ,уборщица она же дворник есть,но добавить водителя ,ну и в связи с автоматизацией магазина приходиться осваивать работу сисадмина.
Справедливости ради отмечу,что это не только у меня,90% магазинов у дома,так и работают,причём многие хозяева ещё и продавцами в своих магазинах,при этом государство неустанно "заботиться" о нас и дабы предприниматели особо не расслаблялись постоянно пытается нам "помочь" выдумывая всё новые фишки в виде СНТ,маркировки,НДС.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17065
Сотни выпускников, десятки работодателей - Как прошла ярмарка вакансий в Костанае?
Отправлено: 20.04.22 - 11:03
#6
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Цитата:
Маркс:
Вот как надо работать, а то ходят там на ярмарках, выбирают ...


ну мало ли, может куда еще грузчиком ,экспедитором
или директором магазина ,хотел устроиться.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8594
Сотни выпускников, десятки работодателей - Как прошла ярмарка вакансий в Костанае?
Отправлено: 20.04.22 - 11:06
#7
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Цитата:
юля елиссева:
Добринцов там был? Грузчиков набирал?

Рузгрузить машину можно и самому было бы здоровье,а вот с продавцами действительно проблема.
Но хороший продавец на биржу и не пойдёт и так спрос всегда есть.
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