Третий сезон проекта, в котором горожане могут повлиять на благоустройство Костаная, поставил рекорды и по количеству заявок, и по числу голосов в их поддержку. Курирует «Бюджет народного участия» по-прежнему отдел ЖКХ. В втором сезоне практически все инициаторы задались одной и той же задачей - сделать более красивыми и функциональными дворы многоэтажек, в которых они живут. «НГ» выяснила, чего хотят добиться активисты на этот раз. Читать статью
Если одним словом рассказать о ситуации с мусорными площадками - это....ЕЦ ! Судя по ответам НИКТО: ни чиновники, ни мусорщики, ни пкск НЕ хочет их привести в порядок! Все валят друг на друга:
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Как пояснили «НГ» в отделе ЖКХ, землю под мусорные площадки арендует ТОО «Тазалык-2012» на безвозмездной основе. Это предприятие и должно решать проблму.
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директор ТОО «Тазалык-2012» Александр КУШНИР опроверг этот аргумент: - Содержанием площадок я не занимаюсь, это в компетенции ПКСК.
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- Да, есть такая проблема, - подтверждает Кушнир. - Думаю, что этим будут заниматься ОСИ.
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председатель ОСИ дома № 10 по ул. Чкалова Евгений ГРЕБЕНЮК: - Это не в компетенции ОСИ,- Мусорная площадка и территория возле нее - компетенция ТОО «Тазалык-2012». Ограждения на площадках мы тоже не чиним, тут либо «Тазалык», либо отдел ЖКХ
По мнению Кушнира, горожане должны обустраивать мусорные площадки за свой счет. - Почему, если я живу в частном доме и у меня что-то сломалось, то должен делать это сам, а когда люди живут в многоквартирном доме, при поломках они ждут, кто им сделает внешний вид дома, крышу, детскую площадку и так далее? - поясняет директор ТОО. - Если создали ПКСК, ОСИ, значит, собирайте деньги и делайте все, что нужно: детскую площадку, мусорную и так далее.
Кушнир, частный дом - это ваша частная территория. Мусорные площадки - места ОБЩЕСТВЕННОГО пользования, стоят на городской земле, кстати в ВАШЕЙ АРЕНДЕ (значит на вашей территории) и ВНЕ территории кондоминимумов домов! Может Кушнир не в курсе, что одна мусорная площадка может обслуживать штук 5 домов, которые управляются разными ПКСК и ОСИ. Взять те же площадки в 9 микр. Там есть и УЮТ и Сеним и ОСИ у дома №14. В них вываливают мусор и магазины, и детский центр. Так за чей счет должны делать ремонт и кто должен убирать вокруг?
Кушнир говорит, что площадки мусорные как и детские должны делать за счет жителей. ПОЗВОЛЬТЕ, тогда почему в проекте Бюджет народного участия детские площадки с успехом реализуются, а ОБЩЕСТВЕННЫЕ места для сбора мусора, не входят в сферу ЖКХ и не могут быть отремонтированы за счет бюджета?
Пусть ответит Есергепов, Бенюх почему в этом случае отказано в реализации проекта с аргументом, что это должен делать тазалык, если последние отказываются и не считают нужным это делать?
Еще одна проблема в том, что договоров меньше, чем проживающих в доме жильцов, а мы ставим контейнеры, исходя из их количества Поэтому и площадки постоянно переполнены мусором. И я ничего с этим поделать не могу.
Кушнир, скажите, а когда в последний раз ваши сотрудники ходили по квартирам и сверяли количество проживающих и указанных в договорах? Можно подключить те же ПКСК, участковых. Но проще же сидетьпо уши в мусоре и ничего не делать! Если вы видите, что имеющееся количество контейнеров не справляется конкретно на этой площадке, значит надо ПО-ХОЗЯЙСКИ поставить еще один-два. Но это у порядочных хозяев, а у нас в городе их НЕТ.
В Костанае надо решать проблему с мусором и арыками. Люди в рамках данного проекта хотят как-то решить ее. Но акимат отказывает всем, и сами не занимаются этим. Мусор летает по двору. У нас в частности, возле подъездов ветром заносит от мусорных контейнеров. А из-за отсутствия арыков и сливов с дорог, как начинается дождь или таяние снега весной, то ходить невозможно. Перекресток заливается водой, машины едут и обливают пешеходов.
Касательно тротуаров. Съезды и заезды на тротуары не приспособлены для инвалидов, не знаю как они передвигаются по городу. А по ул. Пушкина возле городского акимата, пр. Аль-Фараби, недалеко находится Отдел строительства города Костанай, они вообще отсутствуют. Также пройдитесь по центру города, тротуар в плохом состоянии, пр. Абая от ЦУМа до Океана или ул. Алтынсарина (от центрального сквера до центрального рынка). Руководство области и города не видят этого, т.к. ездят все время на автомобилях.
yudjin, согласен, там тоже. Если тротуарная плитка быстро изнашивается, не лучше ли вернуться к асфальтированию пешеходной зоны. Вот в мкрн. Юбилейный, частично построили велодорожку и люди идут по ней, рядом есть тротуар из брусчатки. Почему? Да просто, там предусмотрены хорошие съезды и заезды на велодорожку, ровный асфальт. Приятнее ходить, а еще катить коляски по ней.
Когда-то давно людям было стыдно мусорить и на улицах, и заплёвывать тротуары. Наверное потому, что и школа воспитывала, и жители сами своими руками строили, озеленяли и благоустраивали свой город. Постепенно в худшую сторону начало меняться в 90-е. Уже в конце 90-х молодёжь начала говорить: "Дворники есть, они и уберут". Ну и вдобавок постоянный культ потребительства, прижившийся во многих семьях. То есть, бесчисленные покупки, от которых появляется много мусора в виде упаковки и пакетов. Частые ремонты, частая смена одежды и обуви и так далее. При разумном потреблении количество мусора можно снизить как минимум в полтора-два раза.
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