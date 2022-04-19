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Очередная яма на дорогах Костаная стала причиной разбитого автомобиля местного жителя
Очередная яма на дорогах Костаная стала причиной разбитого автомобиля местного жителя
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44041
Очередная яма на дорогах Костаная стала причиной разбитого автомобиля местного жителя
Отправлено: 19.04.22 - 22:32
Костанаец не только вызвал полицию, чтобы зафиксировать акт повреждения своего автомобиля, но и записал видео с обращением к акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1036
Re: Очередная яма на дорогах Костаная стала причиной разбитого...
Отправлено: 19.04.22 - 22:32
Оно, как!?
Глаза если дома забыл, надо было не то что 02, но сразу в ООН по правам человека обращение оформлять!
Оне сразу приедут в голубом вертолёте, и бесплатно покажут заявителя в кино!
Глаза если дома забыл, надо было не то что 02, но сразу в ООН по правам человека обращение оформлять!
Оне сразу приедут в голубом вертолёте, и бесплатно покажут заявителя в кино!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1225
Re: Очередная яма на дорогах Костаная стала причиной разбитого...
Отправлено: 19.04.22 - 22:35
Да дороги вообще жесть. Баймагамбетова вся убитая на всём протяжении. Герцена - особенно на кольцах. Орджоникидзе испортили, заделывать никто не торопится. Практически на всех дорогах колейность. Лермонтова только недавно ремонт был, вся в буграх. Список бесконечный. Постоянно приходится объезжать неправильные колодцы. Даже если предположить, что будут ремонтировать дороги, то всё равно нет никакой уверенности в качестве работ и в качестве приёмки этих работ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9192
Очередная яма на дорогах Костаная стала причиной разбитого автомобиля местного жителя
Отправлено: 19.04.22 - 22:50
Так это наверное "вжатый полицейский" вместо лежачего.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5211
Re: Очередная яма на дорогах Костаная стала причиной разбитого...
Отправлено: 20.04.22 - 03:44
Не увидеть такую яму, ну это просто нет слов. Вчера в Рудном таксист довозил меня в мастерскую, так все светофоры подобрал пока ехал по центру, хотя можно было по Топоркова. Жаловался что объездная сильно разбита, однако центральные улицы не лучше.
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 417
Очередная яма на дорогах Костаная стала причиной разбитого автомобиля местного жителя
Отправлено: 20.04.22 - 09:10
В пресс-службе акима Костанайской области сообщили, что комиссия установила, какая организация проводила работы на этом участке, и направила уведомление ей о необходимости восстановить асфальт.
Приводим их ответ полностью:
Цитата:
Приводим их ответ полностью:
Цитата:
После обращения жителя города Костанай, повредившего транспортное средство на выезде с прилегающей территории «Жастар Сарайы», было проведено комиссионное обследование указанного участка дороги, в результате которого было установлено, что на данном участке работы производило ТОО «ЭПК Форфайт», на основании чего принято решение направить уведомление о понуждении ТОО «ЭПК Форфайт» выполнить работы по восстановлению нарушенного участка асфальтобетонного и брусчатого покрытия в срок до 20.04.2022 года.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1993
Re: Очередная яма на дорогах Костаная стала причиной разбитого...
Отправлено: 20.04.22 - 09:34
Цитата:
Без освещения, в темноте или сумерках вполне можно не заметить и врюхаться в очередной противотанковый ров на наших дорогах или провалиться в глубинный разлом на тротуарах, коих в городе всегда имеется немало (гумус виноват!). А вот если бы у нас была развита система страхования и взыскивания средств с виновников халтурного торжества, то перед ямами уже давно очереди стояли из желающих поправить свое финансовое состояние за счет бесхозяйственных спонсоров. А так остается только посочувствовать бедолагам и порадоваться за счастливчиков, перемещающихся по Костанаю без имущественных потерь и умудряющимся сохранить нервное и физическое здоровье.
сайлау курманов:
Не увидеть такую яму, ну это просто нет слов.
Не увидеть такую яму, ну это просто нет слов.
Без освещения, в темноте или сумерках вполне можно не заметить и врюхаться в очередной противотанковый ров на наших дорогах или провалиться в глубинный разлом на тротуарах, коих в городе всегда имеется немало (гумус виноват!). А вот если бы у нас была развита система страхования и взыскивания средств с виновников халтурного торжества, то перед ямами уже давно очереди стояли из желающих поправить свое финансовое состояние за счет бесхозяйственных спонсоров. А так остается только посочувствовать бедолагам и порадоваться за счастливчиков, перемещающихся по Костанаю без имущественных потерь и умудряющимся сохранить нервное и физическое здоровье.
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