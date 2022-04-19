Отправлено: - 09:10

После обращения жителя города Костанай, повредившего транспортное средство на выезде с прилегающей территории «Жастар Сарайы», было проведено комиссионное обследование указанного участка дороги, в результате которого было установлено, что на данном участке работы производило ТОО «ЭПК Форфайт», на основании чего принято решение направить уведомление о понуждении ТОО «ЭПК Форфайт» выполнить работы по восстановлению нарушенного участка асфальтобетонного и брусчатого покрытия в срок до 20.04.2022 года.

В пресс-службе акима Костанайской области сообщили, что комиссия установила, какая организация проводила работы на этом участке, и направила уведомление ей о необходимости восстановить асфальт.Приводим их ответ полностью:Цитата: