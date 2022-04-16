Re: Билборды про семью - пропаганда инцеста?

Отправлено: - 11:37

ну автор хотел обратить внимание на неправильную логику, но выразился не совсем понятно. В общем если авторы плаката хотели показать семью то по идее им нужно было указать в первом уровне не 1 человечка от которого все идет, а как минимум 2 пары, от которых идет общая пара от которой идет разветвление к примеру на 3 ребенка. В том виде который изображен действительно получается инцест. Если же авторы плаката скажут что разница между семьями обозначена цветом - то все равно родители имеет один и тот же цвет.