Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 11059
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 18:46
Цитата:
А говорить о чем?
Анегдоты рассказывать, играть в буковки, предлагай тему, но знаешь, это до первого созыва - Слава Украине..
И все придут туда быстро, устав от каких то детских тем в одну страницу..
Горожанин_kst:
Все мы следим за событиями "там".
Все мы следим за событиями "там".
А говорить о чем?
Анегдоты рассказывать, играть в буковки, предлагай тему, но знаешь, это до первого созыва - Слава Украине..
И все придут туда быстро, устав от каких то детских тем в одну страницу..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 11059
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 18:55
Цитата:
С женой о политике не поговоришь, пошлет куда подальше, с соседями тоже не рекомендуется, даде со своим клиентиком с Питера не собираюсь говорить об этом..
Остается только тут, на площадке НГ
Горожанин_kst:
Но может стоит это держать при себе?
Но может стоит это держать при себе?
С женой о политике не поговоришь, пошлет куда подальше, с соседями тоже не рекомендуется, даде со своим клиентиком с Питера не собираюсь говорить об этом..
Остается только тут, на площадке НГ
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9192
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 19:50
Цитата:
Ну и причём тут менталитет? Что подвернулось, то и скинул. Если хотите, буду на немецком скидывать? Цитата:
Пока что нет. Толи дело в Казахстан хотеть.
abaika95:
Менталитет тут причем Потомучто вы дали ссылку на русскоязычное немецкое издание с явной пророссийской политикой
Менталитет тут причем Потомучто вы дали ссылку на русскоязычное немецкое издание с явной пророссийской политикой
Ну и причём тут менталитет? Что подвернулось, то и скинул. Если хотите, буду на немецком скидывать? Цитата:
abaika95:
В Россию не хотите?
В Россию не хотите?
Пока что нет. Толи дело в Казахстан хотеть.
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 476
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 20:35
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 21:11
И казахстанские учёные(аналог английских, гусары, молчать!) тоже пишут свою, альтернативную, историю.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 21:29
Цитата:
Это хуже или лучше страны "хозяев"?
Цитата:
А кто потом их спасать будет?
abaika95:
Страна мигрантов чеж сказать
Страна мигрантов чеж сказать
Это хуже или лучше страны "хозяев"?
Цитата:
abaika95:
К нам вон тоже россияне прибывают
К нам вон тоже россияне прибывают
А кто потом их спасать будет?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 21:36
Цитата:
Горожанин_kst: Предлагаю общий демарш. Кидать сюда темы за НАШ общий город, наш дом. И нас уже двое. Надо перебивать повестку.Цитата:
Горожанин_kst: К примеру, пишут какая-то, прости Господи, кукушка, дочь новорожденную жизни лишила. Нашли в пакете возле "Беркута".Следствие разбираетсяПрелестно. чтобы забыть о занозе - надо ногу сломать
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 476
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 22:14
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 22:22
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1036
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 23:02
Цитата:
Ну как-то после заявленных Украиной зверств в Буче, обвинение в мародерстве, както уже както как не очень обвинение, как том что они ещё и в носу ковыряют!
Вот оне... !
Цитата:
А и на каком изыке, будет твой следующий комент?
YESNO:
База Данных» публикует полный список отправлений из офиса СДЭК в городе Мозыре 2 апреля 2022 года:
База Данных» публикует полный список отправлений из офиса СДЭК в городе Мозыре 2 апреля 2022 года:
Ну как-то после заявленных Украиной зверств в Буче, обвинение в мародерстве, както уже както как не очень обвинение, как том что они ещё и в носу ковыряют!
Вот оне... !
Цитата:
abaika95:
Постепенно русский язык становится не нужен в постсоветском пространстве
Постепенно русский язык становится не нужен в постсоветском пространстве
А и на каком изыке, будет твой следующий комент?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9192
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 23:13
Цитата:
Don Julio:
abaika95: Постепенно русский язык становится не нужен в постсоветском пространстве А и на каком изыке, будет твой следующий комент?
abaika95: Постепенно русский язык становится не нужен в постсоветском пространстве А и на каком изыке, будет твой следующий комент?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1036
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 23:15
Цитата:
Стесняюсь узнать, это которая из!? Из скольких десятков сотен из тобой заявленных, тобою куплено? Впечатление, что уже полЧелябинска? Таки да!?
Цитата:
Давайка лучче в слова поиграем.
Идиот, тебе слово на Т!
Цитата:
Я что-то пропустил!?
И когда?
И кому досталось это чудо?
Категорически тебя хочу поздравить!
Детей планируете?
Не томи!
Цитата:
Дак ты с ней пока спит, говори!
Чо за проблема!?
abaika95:
Кредиты выплачены,новая квартира в Челябинске куплена
Кредиты выплачены,новая квартира в Челябинске куплена
Стесняюсь узнать, это которая из!? Из скольких десятков сотен из тобой заявленных, тобою куплено? Впечатление, что уже полЧелябинска? Таки да!?
Цитата:
111:
А говорить о чем? Анегдоты рассказывать, играть в буковки,
А говорить о чем? Анегдоты рассказывать, играть в буковки,
Давайка лучче в слова поиграем.
Идиот, тебе слово на Т!
Цитата:
111:
С женой о политике не поговоришь, пошлет куда подальше, с
С женой о политике не поговоришь, пошлет куда подальше, с
Я что-то пропустил!?
И когда?
И кому досталось это чудо?
Категорически тебя хочу поздравить!
Детей планируете?
Не томи!
Цитата:
111:
С женой о политике не поговоришь,
С женой о политике не поговоришь,
Дак ты с ней пока спит, говори!
Чо за проблема!?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1036
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 23:16
Цитата:
Лучше чудесно спеть о Войне, как поют украинские девушки!
maxsaf:
Прелестно. чтобы забыть о занозе - надо ногу сломать
Прелестно. чтобы забыть о занозе - надо ногу сломать
Лучше чудесно спеть о Войне, как поют украинские девушки!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1036
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 23:26
Цитата:
Кстати, как кухарка поживает?
Не обижается, что ты жену завёл?
Или ты кухарку, того-уволил?
Тогда, я не понял, но чей зат ты теперь будешь фотать, чтобы выложить на форум?
Чото я ощущаю, ты опять там, нахруевертил, а всему форуму потом расхлебывать последствия?
111:
С женой о политике не поговоришь
С женой о политике не поговоришь
Кстати, как кухарка поживает?
Не обижается, что ты жену завёл?
Или ты кухарку, того-уволил?
Тогда, я не понял, но чей зат ты теперь будешь фотать, чтобы выложить на форум?
Чото я ощущаю, ты опять там, нахруевертил, а всему форуму потом расхлебывать последствия?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать