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≡ Антикор: 180 миллиардов тенге хотели похитить сотрудники Минэкологии и "Оператора РОП"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44041
Антикор: 180 миллиардов тенге хотели похитить сотрудники Минэкологии и "Оператора РОП"
Отправлено: 19.04.22 - 22:13
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При этом, как отметили в Антикоре, электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании многомиллиардную прибыль.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2195
Антикор: 180 миллиардов тенге хотели похитить сотрудники Минэкологии и "Оператора РОП"
Отправлено: 19.04.22 - 22:13
#1
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9192
Re: Антикор: 180 миллиардов тенге хотели похитить сотрудники...
Отправлено: 19.04.22 - 23:04
#2
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//Так, должностные лица Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и руководство ТОО "Оператор РОП" намеревались совершить хищение 180 миллиардов тенге, собранных в виде утилизационных сборов, путем незаконного финансирования частной организации для строительства шести мусоросжигающих заводов, вырабатывающих электроэнергию", - говорится в сообщении.//

Таки они их похитили, или только намеревались, если только намеревались, то как догадался антикор, что намеревались? :-x
И как понимать незаконное финансирование частной организации, чем отличается законное? При законном на выхлопе опять мешки получаться? :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9192
Re: Антикор: 180 миллиардов тенге хотели похитить сотрудники...
Отправлено: 19.04.22 - 23:22
#3
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И да таки ещё вопрос -
//При этом, как отметили в Антикоре, электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании многомиллиардную прибыль.//
А что за такие "умные" люди в государстве делают? :lol:
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