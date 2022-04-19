Отправлено: - 23:04

//Так, должностные лица Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и руководство ТОО "Оператор РОП" намеревались совершить хищение 180 миллиардов тенге, собранных в виде утилизационных сборов, путем незаконного финансирования частной организации для строительства шести мусоросжигающих заводов, вырабатывающих электроэнергию", - говорится в сообщении.//Таки они их похитили, или только намеревались, если только намеревались, то как догадался антикор, что намеревались?И как понимать незаконное финансирование частной организации, чем отличается законное? При законном на выхлопе опять мешки получаться?