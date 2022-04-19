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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 863 из 863«1...861862863
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11059
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 18:46
#12931
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Цитата:
Горожанин_kst:
Все мы следим за событиями "там".

А говорить о чем?
Анегдоты рассказывать, играть в буковки, предлагай тему, но знаешь, это до первого созыва - Слава Украине..
И все придут туда быстро, устав от каких то детских тем в одну страницу..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11059
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 18:55
#12932
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Цитата:
Горожанин_kst:
Но может стоит это держать при себе?

С женой о политике не поговоришь, пошлет куда подальше, с соседями тоже не рекомендуется, даде со своим клиентиком с Питера не собираюсь говорить об этом..
Остается только тут, на площадке НГ
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9192
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 19:50
#12933
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Цитата:
abaika95:
Менталитет тут причем Потомучто вы дали ссылку на русскоязычное немецкое издание с явной пророссийской политикой

Ну и причём тут менталитет? Что подвернулось, то и скинул. Если хотите, буду на немецком скидывать? :lol: Цитата:
abaika95:
В Россию не хотите?

Пока что нет. Толи дело в Казахстан хотеть. :lol:
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
476
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 20:35
#12934
Комментарий удален модератором.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2195
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 21:11
#12935
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И казахстанские учёные(аналог английских, гусары, молчать!) тоже пишут свою, альтернативную, историю.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16113
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 21:29
#12936
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Цитата:
abaika95:
Страна мигрантов чеж сказать

Это хуже или лучше страны "хозяев"? :lol:

Цитата:
abaika95:
К нам вон тоже россияне прибывают

А кто потом их спасать будет? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16113
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 21:36
#12937
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Цитата:
Горожанин_kst: Предлагаю общий демарш. Кидать сюда темы за НАШ общий город, наш дом. И нас уже двое. Надо перебивать повестку.
Цитата:
Горожанин_kst: К примеру, пишут какая-то, прости Господи, кукушка, дочь новорожденную жизни лишила. Нашли в пакете возле "Беркута".Следствие разбирается
Прелестно. 8-) чтобы забыть о занозе - надо ногу сломать :lol:
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
476
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 22:14
#12938
Комментарий проходит проверку.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2195
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 22:22
#12939
Комментарий проходит проверку.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1036
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 23:02
#12940
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Цитата:
YESNO:
База Данных» публикует полный список отправлений из офиса СДЭК в городе Мозыре 2 апреля 2022 года:

Ну как-то после заявленных Украиной зверств в Буче, обвинение в мародерстве, както уже както как не очень обвинение, как том что они ещё и в носу ковыряют!
Вот оне... !
:lol:
Цитата:
abaika95:
Постепенно русский язык становится не нужен в постсоветском пространстве

А и на каком изыке, будет твой следующий комент?
:lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9192
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 23:13
#12941
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Цитата:
Don Julio:
abaika95: Постепенно русский язык становится не нужен в постсоветском пространстве А и на каком изыке, будет твой следующий комент?

:lol: :lol: :lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1036
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 23:15
#12942
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Цитата:
abaika95:
Кредиты выплачены,новая квартира в Челябинске куплена

Стесняюсь узнать, это которая из!? Из скольких десятков сотен из тобой заявленных, тобою куплено? Впечатление, что уже полЧелябинска? Таки да!?
:lol:
Цитата:
111:
А говорить о чем? Анегдоты рассказывать, играть в буковки,

Давайка лучче в слова поиграем.
Идиот, тебе слово на Т!
:lol:
Цитата:
111:
С женой о политике не поговоришь, пошлет куда подальше, с

Я что-то пропустил!?
И когда?
И кому досталось это чудо?
Категорически тебя хочу поздравить!
Детей планируете?
Не томи!
:lol:
Цитата:
111:
С женой о политике не поговоришь,

Дак ты с ней пока спит, говори!
Чо за проблема!?
:lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1036
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 23:16
#12943
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Цитата:
maxsaf:
Прелестно. чтобы забыть о занозе - надо ногу сломать

Лучше чудесно спеть о Войне, как поют украинские девушки!
:-o
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1036
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.04.22 - 23:26
#12944
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Цитата:
111:
С женой о политике не поговоришь

Кстати, как кухарка поживает?
Не обижается, что ты жену завёл?
Или ты кухарку, того-уволил?
Тогда, я не понял, но чей зат ты теперь будешь фотать, чтобы выложить на форум?
Чото я ощущаю, ты опять там, нахруевертил, а всему форуму потом расхлебывать последствия?
8-)
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