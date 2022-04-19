Отправлено: - 23:15

abaika95:

Кредиты выплачены,новая квартира в Челябинске куплена

111:

А говорить о чем? Анегдоты рассказывать, играть в буковки,

111:

С женой о политике не поговоришь, пошлет куда подальше, с

111:

С женой о политике не поговоришь,

Цитата:Стесняюсь узнать, это которая из!? Из скольких десятков сотен из тобой заявленных, тобою куплено? Впечатление, что уже полЧелябинска? Таки да!?Цитата:Давайка лучче в слова поиграем.Идиот, тебе слово на Т!Цитата:Я что-то пропустил!?И когда?И кому досталось это чудо?Категорически тебя хочу поздравить!Детей планируете?Не томи!Цитата:Дак ты с ней пока спит, говори!Чо за проблема!?